Експериментуйте з розумом: Андре Тан розповів, як вибрати светр на зиму

Український дизайнер попросив вибирати з розумом

Стиліст Анна Пономаренко нещодавно розповіла, де шукати натхнення для стильного образу. Одягатися так, щоб перехожі захоплено дивилися вслід, можна навчитися за допомогою улюблених серіалів. Вона прокоментувала яскраві деталі образів героїв нашумілого серіалу "Емілі в Парижі", які варто повторити, навіть якщо ви - в Києві.

Але якщо забути про Франції і згадати, що ми знаходимося в Україні, де зими можуть бути холодними? В пору вибрати модний светр - щоб виглядати стильно, але і не мерзнути. Так, український дизайнер андре Тан показав на конкретних прикладах, які варто носити светри, а які краще залишити в магазині.

"Минулого тижня вже випав сніг, а через місяць пора купувати новорічну ялинку! Так-так, саме час придивитися собі трендовий светр.

"З чим поєднувати светр?", - один з найбільш поширених питань в моєму директі. Все просто: з шовковою спідницею, сукню-комбінацією, спідницею-плісе, джинсами або брюками-бананами. Мені дуже подобається коли в офіс надягають светр поверх сорочки.

Експериментуйте з розумом

Забудьте про перфорації на светрах, це як мінімум дивно. У цьому сезоні справжнім хітом стали светри з рукавами-буфами, манжетом-резинкою і довгими вільними рукавами. Але треба бути обережним, пропорції легко порушити.

Правильний оверсайз

Не варто плутати модний оверсайз з відвертими балахонами кшталт "звисаючих" безформних моделей з тонкого трикотажу. Нехай ваш светр і великий вам на пару розмірів, але він повинен мати чітку форму і не висіти на вас, як мішок. Дайте волю фантазії: однотонний, з малюнком, об'ємної в'язки - варіантів мільйон.

Міняємо намисто на блискавці

Светри з оздобленням стразами, бісером або паєтками вже не актуальні. Всю цю "розкіш" прибережіть для Нового року! Такий яскравий декор робить просту річ "складною", а також позбавляє її універсальності. В якості альтернативи варто розглянути моделі з блискавкою - справжній хіт поточного сезону.

В тренді фактура

Светри "травичка" мають довгий ворс, що надає виробу своєрідну фактурність. Але вони додають фігурі додатковий об'єм і вже не в тренді. Зверніть увагу на светри з косами, під оксамит, з ангори, з різними переплетеннями і гумками.

Інвестиція року

Якщо хочете покласти гроші в швейцарський банк - купіть собі кардиган. Варіантів маса: довгі кардигани, яскраві принтовані моделі з ексцентричними візерунками, малюнками, написами і абстракціями.

Нагадуємо, що навіть незважаючи на те, що зима - не найяскравіше пору року в наших широтах, якщо правильно одягнутися, то життя заграє яскравими фарбами! Нещодавно український дизайнер Андре Тан розповів, як правильно оживити лук в холодний сезон.