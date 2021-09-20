ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Эмми 2021: самые роскошные образы звезд с красной дорожки телепремии

Новина українською →
Лос-Анджелес, Понедельник 20 сентября 2021 17:26
Эмми 2021: самые роскошные образы звезд с красной дорожки телепремии Яра и Аня Тейлор-Джой (фото: Getty Images)
Автор: Ольга Турчаникова

Накануне в Лос-Анджелесе состоялась 73-я церемония вручения премии "Эмми", где наградили лучшие телепрограммы года, вышедшие в прайм-тайм в период с 1 июня 2020 по 31 мая 2021 года. Триумфатором вечера стал сериал "Корона" - он получил 7 статуэток. Команда сериала "Тед Лассо" идет следом - в их руках оказались четыре статуэтки "Эмми".

Как и все светские премии, церемония собрала целую плеяду звезд в роскошных вечерних нарядах.

В прошлом году церемония вручения премии "Эмми" проходила онлайн. А потому в этом звезды решили наверстать упущенное - наконец появилась возможность показать себя во всей красе на красной дорожке. Роскошными образами удивляли Аня Тейлор-Джой, Кэтрин Зета-Джонс, Джиллиан Андерсон и множество других знаменитостей. Предлагаем вашему вниманию самые эффектные образы с красной дорожки "Эмми-2021".Эмми 2021: самые роскошные образы звезд с красной дорожки телепремииАня Тейлор-Джой (фото: Getty Images)

Эмми 2021: самые роскошные образы звезд с красной дорожки телепремииБет Берс (фото: Getty Images)

Эмми 2021: самые роскошные образы звезд с красной дорожки телепремииРита Уилсон (фото: Getty Images)

Эмми 2021: самые роскошные образы звезд с красной дорожки телепремии Яра​​​​​​​ (фото: Getty Images)

Эмми 2021: самые роскошные образы звезд с красной дорожки телепремииЭлизабет Олсен (фото: Getty Images)

Эмми 2021: самые роскошные образы звезд с красной дорожки телепремииТараджи Хенсон (фото: Getty Images)

Эмми 2021: самые роскошные образы звезд с красной дорожки телепремииСара Полсон (фото: Getty Images)

Эмми 2021: самые роскошные образы звезд с красной дорожки телепремииОливия Колман (фото: Getty Images)

Эмми 2021: самые роскошные образы звезд с красной дорожки телепремииМикаэла Коэл​​​​​​​ (фото: Getty Images)

Эмми 2021: самые роскошные образы звезд с красной дорожки телепремииКейт Уинслет (фото: Getty Images)

Эмми 2021: самые роскошные образы звезд с красной дорожки телепремииКелли Куоко (фото: Getty Images)

Эмми 2021: самые роскошные образы звезд с красной дорожки телепремииМайкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс (фото: Getty Images)

Эмми 2021: самые роскошные образы звезд с красной дорожки телепремииКэтрин О'Хара (фото: Getty Images)

Эмми 2021: самые роскошные образы звезд с красной дорожки телепремии

Джиллиан Андерсон (фото: Getty Images)

Ранее мы писали также про самые ослепительные образы звезд с красной дорожки "Оскара" в мире моды - Met Gala 2021.

Читайте LITE в Google News
Шоу-бизнес Модные тренды
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Утепляемся и готовим зонтики: где погода сегодня будет самая мерзкая
Утепляемся и готовим зонтики: где погода сегодня будет самая мерзкая