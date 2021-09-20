Эмми 2021: самые роскошные образы звезд с красной дорожки телепремии

Накануне в Лос-Анджелесе состоялась 73-я церемония вручения премии "Эмми", где наградили лучшие телепрограммы года, вышедшие в прайм-тайм в период с 1 июня 2020 по 31 мая 2021 года. Триумфатором вечера стал сериал "Корона" - он получил 7 статуэток. Команда сериала "Тед Лассо" идет следом - в их руках оказались четыре статуэтки "Эмми".

Как и все светские премии, церемония собрала целую плеяду звезд в роскошных вечерних нарядах.

В прошлом году церемония вручения премии "Эмми" проходила онлайн. А потому в этом звезды решили наверстать упущенное - наконец появилась возможность показать себя во всей красе на красной дорожке. Роскошными образами удивляли Аня Тейлор-Джой, Кэтрин Зета-Джонс, Джиллиан Андерсон и множество других знаменитостей. Предлагаем вашему вниманию самые эффектные образы с красной дорожки "Эмми-2021". Аня Тейлор-Джой (фото: Getty Images) Бет Берс (фото: Getty Images) Рита Уилсон (фото: Getty Images) Яра ​​​​​​​ (фото: Getty Images) Элизабет Олсен (фото: Getty Images) Тараджи Хенсон (фото: Getty Images) Сара Полсон (фото: Getty Images) Оливия Колман (фото: Getty Images) Микаэла Коэл​​​​​​​ (фото: Getty Images) Кейт Уинслет (фото: Getty Images) Келли Куоко (фото: Getty Images) Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс (фото: Getty Images) Кэтрин О'Хара (фото: Getty Images) Джиллиан Андерсон (фото: Getty Images) Топ-10 самых роскошных образов Венецианского кинофестиваля 2021