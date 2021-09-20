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Еммі 2021: найрозкішніші образи зірок з червоної доріжки телепремії

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Лос-Анджелес, Понеділок 20 вересня 2021 17:26
Еммі 2021: найрозкішніші образи зірок з червоної доріжки телепремії Яра і Аня Тейлор-Джой (фото: Getty Images)
Автор: Ольга Турчанікова

Напередодні в Лос-Анджелесі відбулася 73-а церемонія вручення премії "Еммі", де нагородили кращі телепрограми року, що вийшли в прайм-тайм в період з 1 червня 2020 по 31 Травня 2021 року. Тріумфатором вечора став серіал "Корона" - він отримав 7 статуеток. Команда серіалу "Тед Лассо" йде слідом - в їх руках опинилися чотири статуетки "Еммі".

Як і всі світські премії, церемонія зібрала цілу плеяду зірок в розкішних вечірніх вбраннях.

Минулого року церемонія вручення премії "Еммі" проходила онлайн. А тому в цьому зірки вирішили надолужити згаяне - нарешті з'явилася можливість показати себе у всій красі на червоній доріжці. Розкішними образами дивували Аня Тейлор-Джой, Кетрін Зета-Джонс, Джилліан Андерсон і безліч інших знаменитостей. Пропонуємо вашій увазі найефектніші образи з червоної доріжки "Еммі-2021".

Еммі 2021: найрозкішніші образи зірок з червоної доріжки телепреміїАня Тейлор-Джой (фото: Getty Images)

Еммі 2021: найрозкішніші образи зірок з червоної доріжки телепреміїБет Берс (фото: Getty Images)

Еммі 2021: найрозкішніші образи зірок з червоної доріжки телепреміїРіта Уілсон (фото: Getty Images)

Еммі 2021: найрозкішніші образи зірок з червоної доріжки телепремії Яра (фото: Getty Images)

Еммі 2021: найрозкішніші образи зірок з червоної доріжки телепреміїЕлізабет Олсен (фото: Getty Images)

Еммі 2021: найрозкішніші образи зірок з червоної доріжки телепреміїТараджі Хенсон (фото: Getty Images)

Еммі 2021: найрозкішніші образи зірок з червоної доріжки телепреміїСара Полсон (фото: Getty Images)

Еммі 2021: найрозкішніші образи зірок з червоної доріжки телепреміїОлівія Колман (фото: Getty Images)

Еммі 2021: найрозкішніші образи зірок з червоної доріжки телепреміїМікаела Коел (фото: Getty Images)

Еммі 2021: найрозкішніші образи зірок з червоної доріжки телепреміїКейт Уінслет (фото: Getty Images)

Еммі 2021: найрозкішніші образи зірок з червоної доріжки телепреміїКеллі Куоко (фото: Getty Images)

Еммі 2021: найрозкішніші образи зірок з червоної доріжки телепреміїМайкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс (фото: Getty Images)

Еммі 2021: найрозкішніші образи зірок з червоної доріжки телепреміїКетрін О'Хара (фото: Getty Images)

Еммі 2021: найрозкішніші образи зірок з червоної доріжки телепреміїДжилліан Андерсон (фото: Getty Images)

Раніше ми писали також про найбільлш сліпучі образи зірок з червоної доріжки "Оскара" в світі моди - Met Gala 2021.

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