Еммі 2021: найрозкішніші образи зірок з червоної доріжки телепремії

Напередодні в Лос-Анджелесі відбулася 73-а церемонія вручення премії "Еммі", де нагородили кращі телепрограми року, що вийшли в прайм-тайм в період з 1 червня 2020 по 31 Травня 2021 року. Тріумфатором вечора став серіал "Корона" - він отримав 7 статуеток. Команда серіалу "Тед Лассо" йде слідом - в їх руках опинилися чотири статуетки "Еммі".

Як і всі світські премії, церемонія зібрала цілу плеяду зірок в розкішних вечірніх вбраннях.

Минулого року церемонія вручення премії "Еммі" проходила онлайн. А тому в цьому зірки вирішили надолужити згаяне - нарешті з'явилася можливість показати себе у всій красі на червоній доріжці. Розкішними образами дивували Аня Тейлор-Джой, Кетрін Зета-Джонс, Джилліан Андерсон і безліч інших знаменитостей. Пропонуємо вашій увазі найефектніші образи з червоної доріжки "Еммі-2021". Аня Тейлор-Джой (фото: Getty Images) Бет Берс (фото: Getty Images) Ріта Уілсон (фото: Getty Images) Яра (фото: Getty Images) Елізабет Олсен (фото: Getty Images) Тараджі Хенсон (фото: Getty Images) Сара Полсон (фото: Getty Images) Олівія Колман (фото: Getty Images) Мікаела Коел (фото: Getty Images) Кейт Уінслет (фото: Getty Images) Келлі Куоко (фото: Getty Images) Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс (фото: Getty Images) Кетрін О'Хара (фото: Getty Images) Джилліан Андерсон (фото: Getty Images) Топ-10 найрозкішніших образів Венеціанського кінофестивалю 2021