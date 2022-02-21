Эпоха натуральной красоты: какой была в 90-е супермодель Синди Кроуфорд

Эпоха моделей 90-х считается золотой – тенденции к андрогинности и невыразительности в модельном бизнесе были далеки. А на подиумах царили "богини" с безупречной по всем параметрам внешностью. Одной из самых ярких представительниц этого периода была Синди Кроуфорд, которая стала прообразом понятия "супермодель".

Сегодня, когда модель для головокружительного успеха не обязательно должна быть красавицей, эталонная внешность Синди кажется еще более фантастической. Предлагаем вспомнить фото знаменитой модели, сделанные в расцвете ее карьеры. Без фотошопа и с минимальной обработкой.

На днях Синди Кроуфорд отметила 56-летие. В честь праздника она выложила в сети Instagram ролик, где роскошная красавица, посылающая поцелуи в камеру, кажется, не имеет ничего общего с этой цифрой. Синди по-прежнему обходится минимумом косметики, демонстрирует подтянутую фигуру на селфи в спортзале и откровенные снимки в купальниках.

Своим секретом красоты она считает семейное счастье и здоровый образ жизни, адептом которого стала уже давно. Синди употребляет органическую еду и отказалась от сладостей. Оставив fashion-индустрию, она погрузилась в бьюти – сложно представить, кто мог бы лучше рекламировать личный бренд уходовой косметики Синди Meaningful Beauty, чем она сама.

Любимое хобби звезды – бег и игры на свежем воздухе, а еще – садоводство. Счастливая жена и мама, она утверждает, что тихая размеренная жизнь на природе – лучшее, что могло случиться с ней после блистательной карьеры. Тем более что на этом посту ее давно сменили ее не менее красивые дети.

"Накануне очередного дня рождения, оглядываясь на маленькую Синди и думая о том, что я ей скажу. Я бы посоветовала ей быть добрее к себе, относиться к себе так, как она относится к своим друзьям. Я бы сказала ей, что все нервничают в новых ситуациях, и иногда нужно просто притворяться, пока не получится.

Я бы сказала ей, чтобы она не боялась выставить себя дурой – танцевать, петь и т. д. – даже если она не очень хороша в этом. Смейся как можно больше. Будь уязвимой. Рискни показать свою истинную сущность людям, которых любишь, – награда того стоит.

Практикуй благодарность. Продолжай расти, учиться и становиться… Жизнь – это благословение!", – написала Синди послание самой себе (и всем) в честь своего дня рождения.

Синди Кроуфорд на пике карьеры (фото: instagram.com/cindycrawford)