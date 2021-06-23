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Все еще в тренде: стилист показала, как носить конверсы летом 2021

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Среда 23 июня 2021 18:01
Все еще в тренде: стилист показала, как носить конверсы летом 2021 Разноцветные конверсы тоже в тренде (фото: pixabay.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

На просторах Instagram, у инфлюенсеров и фешн-блогеров, можно встретить такое количество стильной обуви, что, кажется, о легендарных Converse этим летом все забыли.

На самом деле это не так - они все еще актуальны. Стилист Фаила Эспиби в своем Instagram показала идеи для луков, в которых конверсы смотрятся более чем удачно.

Как носить конверсы летом 2021

Расслабленный и слегка небрежный образ можно создать в тандеме с брюками классического кроя или палаццо.

Все еще в тренде: стилист показала, как носить конверсы летом 2021

Любители минимализма могут выбрать бежевый верх, белоснежные джинсы и черно-белые конверсы.

Подходит всем: стилист показала, с чем сочетать зеленый цвет летом 2021

Все еще в тренде: стилист показала, как носить конверсы летом 2021

Девчонки, ведущие активный / спортивный образ жизни, отлично будут смотреться в джинсах скинни или леггинсах и кедах.

Все еще в тренде: стилист показала, как носить конверсы летом 2021

Интересная комбинация получается с косухой, брюками / джинсами и конверсами.

Представительницы более женственного направления в стилистике могут сделать ставку на трикотажное платье длины миди или макси и кеды.

Все еще в тренде: стилист показала, как носить конверсы летом 2021
Актуальный образ можно составить на контрасте микса: классического тренча и обуви из спортивного мира.

Все еще в тренде: стилист показала, как носить конверсы летом 2021

Как носить конверсы летом 2021 (фото: instagram.com/faila_spb)

Ну а самое горячее сочетание Инстаграма: черный пиджак, голубые джинсы + конверсы.

Не пропустите, какой макияж в тренде этим летом.

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