Все еще в тренде: стилист показала, как носить конверсы летом 2021

На просторах Instagram, у инфлюенсеров и фешн-блогеров, можно встретить такое количество стильной обуви, что, кажется, о легендарных Converse этим летом все забыли.

На самом деле это не так - они все еще актуальны. Стилист Фаила Эспиби в своем Instagram показала идеи для луков, в которых конверсы смотрятся более чем удачно.

Как носить конверсы летом 2021

Расслабленный и слегка небрежный образ можно создать в тандеме с брюками классического кроя или палаццо.

Любители минимализма могут выбрать бежевый верх, белоснежные джинсы и черно-белые конверсы.

Подходит всем: стилист показала, с чем сочетать зеленый цвет летом 2021

Девчонки, ведущие активный / спортивный образ жизни, отлично будут смотреться в джинсах скинни или леггинсах и кедах.

Интересная комбинация получается с косухой, брюками / джинсами и конверсами.

Представительницы более женственного направления в стилистике могут сделать ставку на трикотажное платье длины миди или макси и кеды.



Актуальный образ можно составить на контрасте микса: классического тренча и обуви из спортивного мира.

Как носить конверсы летом 2021 (фото: instagram.com/faila_spb)

Ну а самое горячее сочетание Инстаграма: черный пиджак, голубые джинсы + конверсы.