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Все ще в тренді: стиліст показала, як носити конверси влітку 2021

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Середа 23 червня 2021 18:01
Все ще в тренді: стиліст показала, як носити конверси влітку 2021 Різнокольорові конверси теж в тренді (фото: pixabay.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

На просторах Instagram, у інфлюенсерів і фешн-блогерів, можна зустріти таку кількість стильного взуття, що, здається, про легендарні Converse цього літа всі забули.

Насправді це не так - вони все ще актуальні. Стиліст Файла Эспібі у своєму Instagram показала ідеї для луків, в яких конверси виглядають більш ніж вдало.

Як носити конверсі влітку 2021

Розслаблений і злегка недбалий образ можна створити в тандемі з брюками класичного крою або палаццо.

Все ще в тренді: стиліст показала, як носити конверси влітку 2021

Любителі мінімалізму можуть вибрати бежевий верх, білосніжні джинси і чорно-білі конверси.

Підходить всім: стиліст показала, з чим поєднувати зелений колір влітку 2021

Все ще в тренді: стиліст показала, як носити конверси влітку 2021

Дівчата, які ведуть активний / спортивний спосіб життя, відмінно виглядатимуть в джинсах скінні або легінсах і кедах.

Все ще в тренді: стиліст показала, як носити конверси влітку 2021

Цікава комбінація виходить з "косухою", брюками / джинсами і конверсами.

Представниці більш жіночного напрямку в стилістиці можуть зробити ставку на трикотажне плаття довжини міді або максі і кеди.

Все ще в тренді: стиліст показала, як носити конверси влітку 2021
Актуальний образ можна скласти на контрасті міксу: класичного тренча і взуття зі спортивного світу.

Все ще в тренді: стиліст показала, як носити конверси влітку 2021

Як носити конверси влітку 2021 (фото: instagram.com/faila_spb)

Ну а найгарячіше поєднання Інстаграма: чорний піджак, блакитні джинси + конверси.

Не пропустіть, який макіяж в тренді цього літа.

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