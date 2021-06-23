Все ще в тренді: стиліст показала, як носити конверси влітку 2021

На просторах Instagram, у інфлюенсерів і фешн-блогерів, можна зустріти таку кількість стильного взуття, що, здається, про легендарні Converse цього літа всі забули.

Насправді це не так - вони все ще актуальні. Стиліст Файла Эспібі у своєму Instagram показала ідеї для луків, в яких конверси виглядають більш ніж вдало.

Як носити конверсі влітку 2021

Розслаблений і злегка недбалий образ можна створити в тандемі з брюками класичного крою або палаццо.

Любителі мінімалізму можуть вибрати бежевий верх, білосніжні джинси і чорно-білі конверси.

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Дівчата, які ведуть активний / спортивний спосіб життя, відмінно виглядатимуть в джинсах скінні або легінсах і кедах.

Цікава комбінація виходить з "косухою", брюками / джинсами і конверсами.

Представниці більш жіночного напрямку в стилістиці можуть зробити ставку на трикотажне плаття довжини міді або максі і кеди.



Актуальний образ можна скласти на контрасті міксу: класичного тренча і взуття зі спортивного світу.

Як носити конверси влітку 2021 (фото: instagram.com/faila_spb)

Ну а найгарячіше поєднання Інстаграма: чорний піджак, блакитні джинси + конверси.