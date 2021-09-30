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Это тело! Ирина Шейк в соблазнительном платье с корсетом взорвала сеть

Новина українською →
Париж, Четверг 30 сентября 2021 21:33
Это тело! Ирина Шейк в соблазнительном платье с корсетом взорвала сеть Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Автор: RBC.UA

Наканунев Париже состоялось торжественное открытие выставки Thierry Mugler: Couturissime, в рамках которой будут показаны знаковые платья из архивных коллекций бренда Mugler. Событие собрало звездных гостей со всех уголков планеты. Не могла обойти его стороной и давняя муза Тьерри Мюглера - супермодель Ирина Шейк.

В своем блоге звезда показала массу ярких фото с события, просто покорив сеть.

Ирина была одета в эффектное платье от маэстро, которое превратило ее в героиню фантастического фильма. Платье с корсетом силуэта "русалка", облегающее по всей длине, было усыпано переливающимися пайетками и украшено узором в виде рисунка крыльев бабочки. Образ дополнили длинные прозрачные перчатки и туфли на высоких каблуках. Лук звезды дополнили минимальный макияж и простая укладка.

В таком виде Ирина выглядела невероятно женственно и соблазнительно. Ее фигура обрела еще более совершенные очертания и буквально свела фанатов с ума. Сама 35-летняя знаменитость была в восторге от участия в проекте. Она написала в блоге слова благодарности: "Такая привилегия быть рядом с мастером в его ретроспективе архивных работ, он настоящий гений и один из самых добрых людей, которых я когда-либо встречала! Люблю тебя".

Это тело! Ирина Шейк в соблазнительном платье с корсетом взорвала сетьЭто тело! Ирина Шейк в соблазнительном платье с корсетом взорвала сетьЭто тело! Ирина Шейк в соблазнительном платье с корсетом взорвала сетьЭто тело! Ирина Шейк в соблазнительном платье с корсетом взорвала сетьЭто тело! Ирина Шейк в соблазнительном платье с корсетом взорвала сетьЭто тело! Ирина Шейк в соблазнительном платье с корсетом взорвала сетьЭто тело! Ирина Шейк в соблазнительном платье с корсетом взорвала сетьИрина Шейк на выставке (фото: instagram.com/irinashayk)

Также мы показывали 5 модных вариантов плащей, которые выбирают звезды этой осенью вместо традиционного тренча.

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