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Це тіло! Ірина Шейк у спокусливій сукні з корсетом підірвала мережу

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Париж, Четвер 30 вересня 2021 21:33
Це тіло! Ірина Шейк у спокусливій сукні з корсетом підірвала мережу Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Автор: RBC.UA

Напередодні в Парижі відбулося урочисте відкриття виставки Thierry Mugler: Couturissime, в рамках якої будуть показані знакові сукні з архівних колекцій бренду Mugler. Подія зібрала зіркових гостей з усіх куточків планети. Не могла обійти її стороною і давня муза Тьєррі Мюглера - супермодель Ірина Шейк.

У своєму блозі зірка показала масу яскравих фото з події, просто підкоривши мережу.

Ірина була одягнена в ефектну сукню від маестро, яка перетворила її на героїню фантастичного фільму. Сукня з корсетом силуету "русалка", що облягає по всій довжині, була усипана блискучими паєтками і прикрашена візерунком у вигляді малюнка крил метелика. Образ доповнили довгі прозорі рукавички і туфлі на високих підборах. Лук зірки доповнили мінімальний макіяж і проста укладка.

У такому вигляді Ірина виглядала неймовірно жіночно і спокусливо. Її фігура отримала ще більш досконалі обриси і буквально звела фанатів з розуму. Сама 35-річна знаменитість була в захваті від участі в проекті. Вона написала в блозі слова подяки: "Такий привілей бути поруч з майстром в його ретроспективі архівних робіт, він справжній геній і надзвичайно добра людина, яку я коли-небудь зустрічала! Люблю тебе".

Це тіло! Ірина Шейк у спокусливій сукні з корсетом підірвала мережуЦе тіло! Ірина Шейк у спокусливій сукні з корсетом підірвала мережуЦе тіло! Ірина Шейк у спокусливій сукні з корсетом підірвала мережуЦе тіло! Ірина Шейк у спокусливій сукні з корсетом підірвала мережуЦе тіло! Ірина Шейк у спокусливій сукні з корсетом підірвала мережуЦе тіло! Ірина Шейк у спокусливій сукні з корсетом підірвала мережуЦе тіло! Ірина Шейк у спокусливій сукні з корсетом підірвала мережуІрина Шейк на виставці (фото: instagram.com/irinashayk)

Також ми показували 5 модних варіантів плащів, які вибирають зірки цієї осені замість традиційного тренча.

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