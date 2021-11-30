Флагман новогодних вечеринок: стилисты назвали главный цвет для макияжа глаз

Как накрасить глаза зеленым: 4 главных совета от звездных визажистов

1. Подберите правильный оттенок

Хорошая новость: большинство вариаций зеленого цвета сочетаются со всеми оттенками кожи. Лидируют изумрудный, оливковый и оливково-зеленый.

Серо-зеленые тени (фото: instagram.com/hungvanngo)

2. Наносите на веко, в зависимость от цвета

Если вы выбираете тени для век с металлическим или блестящим оттенком, сосредоточьтесь только на подвижном веке. Матовый зеленый цвет идеально подходит для дымчатого цвета глаза. Темно-зеленый лайнер или металлический бирюзовый лайнер отлично заменяют черный и подходят даже к дневному макияжу.

3. Сохраняйте естественность остального макияжа

Чтобы использовать зеленый цвет для макияжа и не переусердствовать, стараюйтесь сохранить остальную часть макияжа минималистичной. Увлажняющий крем, незаметная основа, телесная помада, с оттенком розового или коричневого, тушь для ресниц. Также замените мерцающий хайлайтер на более глянцевую и более нежную кремовую или жидкую версию, которая сливается с кожей.

Естественный тон и губы (фото: instagram.com/isabelamerced)

4. Внимание на форму глаз

Для больших или миндалевидных глаз подходит как макияж верхних, так и макияж нижних век. А вот для маленьких глаз стоит сосредоточиться на верхней линии ресниц, а нижнюю часть глаза оставить нетронутой.

Большие глаза можно красить и сверху, и снизу (фото: instagram.com/eboneedavis)