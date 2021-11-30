Флагман новорічних вечірок: стилісти назвали головний колір для макіяжу очей

Зовсім скоро настане низка святкових вечірок, тож питання макіяжу хвилює багатьох: як нафарбуватися на Новий рік 2022? Наприклад, з використанням олівців, підводок і тіней зеленого кольору!
Саме зелений став кольором номер один в макіяжі очей. Спочатку він вторгся в наші гардероби, а тепер дістався і до макіяжу!
Цей флагманський колір стилісти радять сміливо носити на очах в кінці року, розповідає vogue.fr. Зіркові візажисти розкривають 4 золотих правила бездоганного макіяжу в головному відтінку сезону.
1. Підберіть правильний відтінок
Хороша новина: більшість варіацій зеленого кольору поєднуються з усіма відтінками шкіри. Лідирують смарагдовий, оливковий і оливково-зелений.
2. Наносьте на повіку, в залежність від кольору
Якщо ви вибираєте тіні для повік з металевим або блискучим відтінком, зосередьтеся тільки на рухомих повіках. Матовий зелений колір ідеально підходить для димчастого кольору ока. Темно-зелений лайнер або металевий бірюзовий лайнер відмінно замінюють чорний і підходять навіть до денного макіяжу.
3. Зберігайте природність решти макіяжу
Щоб використовувати зелений колір для макіяжу і не перестаратися, намагайтеся зберегти решту макіяжу мінімалістичним. Зволожуючий крем, непомітна основа, тілесна помада, з відтінком рожевого або коричневого, туш для вій. Також замініть мерехтливий хайлайтер на більш ніжну кремову або рідку версію, яка зливається зі шкірою.
4. Увага на форму очей
Для великих або мигдалеподібних очей підходить як макіяж верхніх, так і макіяж нижніх повік. А ось для маленьких очей варто зосередитися на верхній лінії вій, а нижню частину ока залишити недоторканою.
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