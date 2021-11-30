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Флагман новорічних вечірок: стилісти назвали головний колір для макіяжу очей

Автор: Тетяна Турчанікова

Зовсім скоро настане низка святкових вечірок, тож питання макіяжу хвилює багатьох: як нафарбуватися на Новий рік 2022? Наприклад, з використанням олівців, підводок і тіней зеленого кольору!

Саме зелений став кольором номер один в макіяжі очей. Спочатку він вторгся в наші гардероби, а тепер дістався і до макіяжу!

Цей флагманський колір стилісти радять сміливо носити на очах в кінці року, розповідає vogue.fr. Зіркові візажисти розкривають 4 золотих правила бездоганного макіяжу в головному відтінку сезону.

Як нафарбувати очі зеленим: 4 головні поради від зіркових візажистів

1. Підберіть правильний відтінок

Хороша новина: більшість варіацій зеленого кольору поєднуються з усіма відтінками шкіри. Лідирують смарагдовий, оливковий і оливково-зелений.

Сіро-зелені тіні (фото: instagram.com/hungvanngo)

2. Наносьте на повіку, в залежність від кольору

Якщо ви вибираєте тіні для повік з металевим або блискучим відтінком, зосередьтеся тільки на рухомих повіках. Матовий зелений колір ідеально підходить для димчастого кольору ока. Темно-зелений лайнер або металевий бірюзовий лайнер відмінно замінюють чорний і підходять навіть до денного макіяжу.

3. Зберігайте природність решти макіяжу

Щоб використовувати зелений колір для макіяжу і не перестаратися, намагайтеся зберегти решту макіяжу мінімалістичним. Зволожуючий крем, непомітна основа, тілесна помада, з відтінком рожевого або коричневого, туш для вій. Також замініть мерехтливий хайлайтер на більш ніжну кремову або рідку версію, яка зливається зі шкірою.

Природний тон і губи (фото: instagram.com/isabelamerced)

4. Увага на форму очей

Для великих або мигдалеподібних очей підходить як макіяж верхніх, так і макіяж нижніх повік. А ось для маленьких очей варто зосередитися на верхній лінії вій, а нижню частину ока залишити недоторканою.

Великі очі можна фарбувати і зверху, і знизу (фото: instagram.com/eboneedavis)

Раніше стиліст розповів, як зробити тонке волосся більш густим візуально.

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