Гардероб в школу: стилисты рассказали, в чем точно не стоит идти на 1 сентября

Один из самых насущных вопросов всех школьниц и, тем более, их мам в августе: в чем пойти на 1 сентября в школу? Даже в школьной форме можно и даже нужно выглядеть на все 100 процентов!
РБК-Украина собрал идеи нарядов к празднику знаний и луков на каждый учебный день для школьниц. Стилисты в своих блогах в Instagram рассказали и показали, какие элементы гардероба просто необходимы для школьного гардероба.
Стилист Катя Полякова в своем Instagram показала на контрасте неудачные и устаревшие образы - и предложила вместо них современные актуальные замены.
По ее мнению, чтобы одеться на 1 сентября (или одеваться в учебное заведение потом) стильно и уместно, важно не впадать в две крайности:
Она предложила идеи образов для старшеклассниц и студенток, которые пригодятся не только к 1 сентября, но и ко всему предстоящему учебному году.⠀
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В образе должен быть воздух.
Правильно выбирайте жакет.
Образ не должен быть скучным.
Откажитесь от коротких приталенных платьев.
Следите за правильным перепадом объемов.
Наряды к 1 сентября: стильно и нескучно! (фото: instagram.com/stylist.kate/)
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А вот во что не стоит одеваться на праздник, так это в повседневную одежду. Так что никаких небрежных худи, кед, джинсов и пучка на голове, советуют стилисты.
Главное правило наряда для торжества: он должен быть стильным, элегантным, легким, не слишком вычурным, броский макияж и вечернее платье будет совершенно не к месту, напоминает в своем Instagram стилист Самаль Сан.
Она собрала восемь беспроигрышных формул нарядов для мам к празднику.
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После 1 сентября начнется новый учебный год - и ребенку понадобятся стильные и в то же время удобные и практичные вещи на каждый день. Стилист Татьяна Холодова в своем Instagram собрала базовую капсулу, которая подойдет каждой школьнице.
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