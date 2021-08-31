Гардероб в школу: стилисты рассказали, в чем точно не стоит идти на 1 сентября

Худи и спортивные штаны - на каждый день, а на праздник нужно торжественное (фото: instagram.com/mathildegoehler)

Как одеться девочке на 1 сентября

Стилист Катя Полякова в своем Instagram показала на контрасте неудачные и устаревшие образы - и предложила вместо них современные актуальные замены.

По ее мнению, чтобы одеться на 1 сентября (или одеваться в учебное заведение потом) стильно и уместно, важно не впадать в две крайности:

супераккуратная девочка, которая застегивается на все пуговицы, у нее все по фигуре, все мега-мега... скучно.

"тетя" из офиса, которая носит короткие юбки и каблуки на шпильках невообразимого размера.

Она предложила идеи образов для старшеклассниц и студенток, которые пригодятся не только к 1 сентября, но и ко всему предстоящему учебному году.⠀

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В образе должен быть воздух.

Правильно выбирайте жакет.

Образ не должен быть скучным.

Откажитесь от коротких приталенных платьев.

Следите за правильным перепадом объемов.

Наряды к 1 сентября: стильно и нескучно! (фото: instagram.com/stylist.kate/)

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Как не стоит одеваться на 1 сентября

А вот во что не стоит одеваться на праздник, так это в повседневную одежду. Так что никаких небрежных худи, кед, джинсов и пучка на голове, советуют стилисты.

Главное правило наряда для торжества: он должен быть стильным, элегантным, легким, не слишком вычурным, броский макияж и вечернее платье будет совершенно не к месту, напоминает в своем Instagram стилист Самаль Сан.

Она собрала восемь беспроигрышных формул нарядов для мам к празднику.

Как одеться маме на 1 сентября

Юбка миди + топ + лодочки

Деним + классика + лоферы или балетки

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Брючный костюм + лодочки + сумка среднего размера

Комбинезон

Бермуды + рубашка / блуза / футболка + пиджак

Брюки + рубашка или блуза

Платье миди

Классические брюки + жилет

Юбка миди + джемпер + лодочки

Как одеться маме на 1 сентября - масса идей! (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Школьный гардероб: какие вещи нужны школьнице на каждый день

После 1 сентября начнется новый учебный год - и ребенку понадобятся стильные и в то же время удобные и практичные вещи на каждый день. Стилист Татьяна Холодова в своем Instagram собрала базовую капсулу, которая подойдет каждой школьнице.

Минималистичное трикотажное платье

Низы: брюки и юбки

Как минимум, две рубашки: с коротким и длинным рукавом

Первый слой: белая футболка, атласный слив, топ, блузка

Теплый верх: свитер, джемпер, кардиган

Обувь: кеды, лоферы, балетки

Сумка: шопер или кожаный рюкзак

Гардероб девочке в школу требует простой базы (фото: instagram.com/tanya.myname)