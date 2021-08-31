Гардероб до школи: стилісти розповіли, у чому точно не варто йти на 1 вересня

Один з найбільш нагальних питань всіх школярок і, тим більше, їх мам в серпні: в чому піти на 1 вересня в школу? Навіть в шкільній формі можна і навіть потрібно виглядати на всі 100 відсотків!
РБК-Україна зібрав ідеї нарядів до свята знань і луків на кожен навчальний день для школярок. Стилісти в своїх блогах в Instagram розповіли і показали, які елементи гардероба просто необхідні для шкільного гардеробу.
Стиліст Катя Полякова у своєму Instagram показала на контрасті невдалі і застарілі образи - і запропонувала замість них сучасні актуальні заміни.
На її думку, щоб одягнутися на 1 вересня (або одягатися в навчальний заклад потім) стильно і доречно, важливо не впадати в дві крайності:
Вона запропонувала ідеї образів для старшокласниць і студенток, які стануть в нагоді не тільки до 1 вересня, а й до всього майбутнього навчального року.⠀
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В образі повинно бути повітря.
Правильно вибирайте жакет.
Образ не повинен бути нудним.
Відмовтеся від коротких приталених суконь.
Слідкуйте за правильним перепадом обсягів.
Вбрання до 1 вересня: стильно і зовсім не нудно! (фото: instagram.com/stylist.kate/)
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А ось у що не варто одягатися на свято, так це в повсякденний одяг. Тож ніяких недбалих худі, кед, джинсів і пучка на голові, радять стилісти.
Головне правило вбрання для торжества: воно має бути стильним, елегантним, легким, не дуже вичурним, помітний макіяж і вечірня сукня буде абсолютно не до місця, нагадує в своєму Instagram стиліст Самаль Сан.
Вона зібрала вісім безпрограшних формул нарядів для мам до свята.
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Після 1 вересня розпочнеться новий навчальний рік - і дитині знадобляться стильні і в той же час зручні і практичні речі на кожен день. Стиліст Тетяна Холодова у своєму Instagram зібрала базову капсулу, яка підійде кожній школярці.
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