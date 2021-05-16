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Гладкая или в рубчик: стилист показала, как стильно носить водолазку в 2021

Автор: Татьяна Турчаникова

К водолазкам и свитерам с горлом мало кто относится равнодушно. Их или любят (тепленько!) или ненавидят (душит!). В этом году в тренде самые ранообразные модели этой одежды.

Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала стилист Татьяна Волкова.

Как носить водолазку - нюансы:

Гладкая или в рубчик. По вкусу. Мой опыт говорит о том, что варианты в рубчик практичнее. Они плотнее. Меньше подчеркивают рельеф тела, при удачном раскладе скрывают любое белье. Менее капризны в уходе, дольше носятся. Гладкие варианты, что греха таить, капризнее.⠀

Стилист Татьяна Волкова (фото: instagram.com/tatvolkova)

Про белье по водолазку. Просвечивающиеся кружева или пушап - убийцы элегантности и стиля. Носить водолазку на голое тело - просто неприемлемо. Кроме тех случаев, когда вы осознанно идете к достижению конкретной цели и знаете, что делаете, конечно же.⠀

Аккуратнее с бельем (фото: instagram.com/tatvolkova)

Свободная или обтягивающая. Оба варианта приемлемы. Совсем узкие, я бы, конечно, избегала. Если не хочется стать похожей на гусеницу или сосиску в упаковке. Полуприлегающие варианты мне кажутся идеальными.⠀

Важно учитывать особенности фигуры. Большинству "перевернутых треугольников" и некоторым "прямоугольникам" водолазки противопоказаны. Они расставляют неправильные акценты, делают фигуры более угловатыми и геометрическими.

Классика всегда в тренде (фото: instagram.com/tatvolkova)

Ранее стилистка назвала 9 незаменимых вещей, которые пригодятся этим летом каждой.

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