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Гладка або в рубчик: стиліст показала, як стильно носити водолазку в 2021

Автор: Тетяна Турчанікова

До водолазок і светрів з горлом мало хто ставиться байдуже. Їх або люблять (тепленько!) або ненавидять (душить!). Цього року в тренді найрізноманітніші моделі цього одягу.

Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла стиліст Тетяна Волкова.

Як носити водолазку - нюанси:

Гладка або в рубчик. За смаком. Мій досвід говорить про те, що варіанти в рубчик - практичніші. Вони щільніші. Менше підкреслюють рельєф тіла, при вдалому розкладі приховують будь-яку білизну. Менш примхливі в догляді, довше носяться. Гладкі варіанти, що гріха таїти, примхливіші.⠀

Стиліст Тетяна Волкова (фото: instagram.com/tatvolkova)

Про білизну по водолазку. Мережива або пушап, що просвічуються - вбивці елегантності і стилю. Носити водолазку на голе тіло - просто неприйнятно. Крім тих випадків, коли ви усвідомлено йдете до досягнення конкретної мети і знаєте, що робите, звичайно ж.⠀

Акуратніше з білизною (фото: instagram.com/tatvolkova)

Вільна або обтягуюча. Обидва варіанти прийнятні. Зовсім вузькі, я б, звичайно, уникала. Якщо не хочеться стати схожою на гусеницю або сосиску в упаковці. Полуприлегаючі варіанти мені здаються ідеальними.⠀

Важливо враховувати особливості фігури. Більшості "перевернутих трикутників" і деяким "прямокутникам" водолазки протипоказані. Вони розставляють неправильні акценти, роблять фігури більш незграбними і геометричними.

Класика завжди в тренді (фото: instagram.com/tatvolkova)

Раніше стилістка назвала 9 незамінних речей, які стануть в нагоді цього літа кожній.

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