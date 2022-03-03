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Главный редактор украинского Vogue обратился к друзьям и подписчикам в России: не оставайтесь в стороне!

Автор: Ольга Турчаникова

Главный редактор украинского Vogue Филипп Власов обратился ко всем своим знакомым из России, призывая их одуматься и прекратить войну.

В посте он рассказал о своей жизни, подчеркнув ключевые моменты помощи от украинских коллег.

"Меня зовут Филипп Власов. Я – главный редактор украинского Vogue. Это обращение к моим друзьям, знакомым и подписчикам в России.

Я родился в Украине, в Севастополе, но у меня гражданство Российской Федерации. Я прожил в Украине, в Киеве, в общей сложности лет семь, и был свободен и счастлив здесь как нигде. Это право на счастье у меня и у миллионов других людей, украинцев и иностранцев, проживавших в Украине, отобрало государство, чьим гражданином я являюсь. Меня здесь ни в чем не ущемляли, уважали и любили, и я свободно говорил на русском языке в любой части страны. Когда возле моего дома в Киеве стали падать российские снаряды, мне пришлось бежать. И в этом мне помогли мои украинские друзья – они вывезли меня на своем авто. А нам, в свою очередь, помогли молдаване, румыны, венгры и поляки.

Если вы думаете, что вам стоит просто переждать, и все закончится – это не так. Украинцы будут стоять на смерть за свою родину. По дороге в Западную Европу я по всей стране наблюдал бесчисленное множество мирных жителей, копающих траншеи. Это не закончится быстро. Возможно, и никогда на нашем веку. Это бессмысленное и бесчеловечное кровопролитие нужно остановить.

Пожалуйста, не оставайтесь в стороне", – написал он.

Ранее мы писали о том, что Balenciaga выразили поддержку Украине.

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