Голые щиколотки или носки? Стилист рассказала, с чем правильно сочетать обувь

Итак, проблема голых щиколоток и носков, что же делать? Стилист Анна Мишаевна не видит проблем, ведь тут есть несколько решений: правильная обувь, носки/чулки или длинные брюки.
Как и с чем правильно сочетать обувь в осенне-зимний период, она рассказала на своей странице в Instagram.
Голые щиколотки или носки: как носить
Носим носки с лоферами - новое любимое сочетание студентов и героев streetstyle-хроник. Носим лоферы с высокими теплыми носками, или с высокими черными гольфами, сделав этот тандем настоящим трендом. Если для вас это слишком смело - замените черные плотные носки на серые или коричневые.
К укороченным брюкам/джинсам носим ботильоны/ботинки.
Носим носки в тон обуви.
Носим цветные или с принтом носки, смелое решение, не каждый решится, но попробовать можно, вдруг понравятся.
Носим белые носки, ну допустим черные лоферы или брогги с белыми носками.
Носим прикольные и теплые носки. С грубыми ботинками будет круто.
Носим тонкие капроновые носочки, ну допустим в горошек, или с каким то принтом, или с валанчиками или прям как гольфы длинные до колен.
Можно носить телесные гольфы с небольшим ден и будет ощущение голых щиколоток.