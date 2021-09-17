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Голі щиколотки або шкарпетки? Стиліст розповіла, з чим правильно поєднувати взуття

Автор: Марина Настевич

Отже, проблема голих щиколоток і шкарпеток, що ж робити? Стиліст Анна Мішаївна не бачить проблем, адже тут є кілька рішень: правильне взуття, шкарпетки/панчохи або довгі штани.

Як і з чим правильно поєднувати взуття в осінньо-зимовий період, вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Голі щиколотки або шкарпетки: як носити

  • Носимо шкарпетки з лоферами - нове улюблене поєднання студентів і героїв streetstyle-хронік. Носимо лофери з високими теплими шкарпетками, або з високими чорними гольфами, зробивши цей тандем справжнім трендом. Якщо для вас це занадто сміливо - замініть чорні щільні шкарпетки на сірі або коричневі.

  • До укороченим штанів/джинсів носимо ботильйони / черевики.

  • Носимо шкарпетки в тон взуття.
  • Носимо кольорові або з принтом шкарпетки, сміливе рішення, не кожен вирішиться, але спробувати можна, раптом сподобаються.

  • Носимо білі шкарпетки, ну припустимо чорні лофери або броггі з білими шкарпетками.

  • Носимо прикольні і теплі шкарпетки. З грубими черевиками буде круто.

  • Носимо тонкі капронові шкарпетки, ну припустимо в горошок, або з якимось принтом, або з воланчиками, або прям як гольфи довгі до колін.

  • Можна носити тілесні гольфи з невеликим ден і буде відчуття голих щиколоток.

Ілюстративне фото (instagram.com/anna_mishaevna)

Ну і пам'ятайте, здоров'я понад усе!

Раніше стиліст показала кращі образи для школярок на осінь 2021.

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