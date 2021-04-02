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Не гонится за трендами: Кейт Миддлтон вновь подтвердила свою любовь к "старым" вещам

Автор: Lite

Кейт Миддлтон обожает стильные образы, а ее фанаты - любые подробности модных привычек герцогини.

Новой порцией таких новостей поделилась дизайнер сумок Грейс Хан в своем недавнем интервью.

Она рассказала, что Кейт Миддлтон обожает скупать с помощью своего стилиста вещи всех оттенков и фасонов. Но вот носить не всегда успевает. Так, Грейс была на седьмом небе от счастья, когда узнала, что одну из ее моделей сумок будет носить герцогиня. Но в результате ей пришлось ждать еще долгое время, пока она увидела икону стиля со своим изделием. Кейт вышла в свет с аксессуаром только в октябре прошлого года.

Кейт Миллтон любит вещи вне времени (фото: Getty Images)

"Это было почти три года назад, она выбрала модель Love Letter. Мы отправили сумку во дворец, а потом я ждала, чтобы увидеть ее в новостях! Поэтому я была очень удивлена. В тот день я просто расплакалась", - делится Хан.

Тем не менее, в результате выиграли все: сумка к этому моменту выросла в цене (сейчас она стоит около $2 800) и приобрела дополнительную популярность благодаря Кейт. Почему Миддлтон так долго не брала новинку "в оборот", вполне понятно. Кейт известна своей непритязательностью в выборе вещей, любит носить те же наряды несколько раз и совершенно равнодушна к трендам. Она ценит качественные вещи вне времени, которые будут служить не один сезон.

Напомним, недавно Кейт посетила место своей свадьбы, выбрав для выхода "подвенечный" образ.

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