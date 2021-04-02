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Не женеться за трендами: Кейт Міддлтон знову підтвердила свою любов до "старих" речей

Автор: Lite

Кейт Міддлтон обожнює стильні образи, а її фанати - будь-які подробиці модних звичок герцогині.

Новою порцією таких новин поділилася дизайнер сумок Грейс Хан у своєму недавньому інтерв'ю.

Вона розповіла, що Кейт Міддлтон обожнює скуповувати за допомогою свого стиліста речі всіх відтінків і фасонів. Але ось носити не завжди встигає. Так, Грейс була на сьомому небі від щастя, коли дізналася, що одну з її моделей сумок буде носити герцогиня. Але в результаті їй довелося чекати ще довгий час, поки вона побачила ікону стилю зі своїм виробом. Кейт вийшла у світ з аксесуаром тільки в жовтні минулого року.

Кейт Міллтон любить речі поза часом (фото: Getty Images)

"Це було майже три роки тому, вона вибрала модель Love Letter. Ми відправили сумку до палацу, а потім я чекала, щоб побачити її в новинах! Тому я була дуже здивована. В той день я просто розплакалася", - ділиться Хан.

Тим не менш, в результаті виграли всі: сумка до цього моменту зросла в ціні (зараз вона коштує близько $2 800) і придбала додаткову популярність завдяки Кейт. Чому Міддлтон так довго не брала новинку "в оборот", цілком зрозуміло. Кейт відома своєю невибагливістю у виборі речей, любить носити вбрання кілька разів і абсолютно байдужа до трендів. Вона цінує якісні речі поза часом, які будуть служити не один сезон.

Нагадаємо, нещодавно Кейт відвідала місце свого весілля, вибравши для виходу "вінчальний" образ.

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Новини України Кейт Міддлтонкрасотамодатренд
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