Соблазнительна всегда: Эмили Ратаковски подчеркнула беременный живот откровенной одеждой

Эмили Ратаковски не так давно объявила миру о своей беременности. Теперь модель не упускает возможности подчеркнуть ее с помощью всех доступных ей методов. И самый действенный - наряды. Модель и владелица собственного бизнеса старается выбирать одежду, которая продемонстрирует ее заметно округлившийся животик и ставшие более округлыми формы. Выходит как всегда стильно и несколько эпатажно.

Новый образ Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

В этот раз Эмили засняли во время прогулки. Перед папарацци она предстала в джинсах с низкой посадкой и кроп-топе, которые по максимуму оголили животик беременной звезды. Сверху она накинула кофту из мягкого трикотажа, а на ноги обула белые кеды. Аксессуары - вечный спутник Ратаковски - были предсказуемы: солнцезащитные очки и маска. Девушка также надела крупные золотистые часы на запястье. В руках красавица держала стаканчик с чаем матча - этот напиток набирает популярность среди знаменитостей. Так, еще одна его любительница - британская модель Роузи Хантингтон-Уайтли - постоянно демонстрирует его в своем блоге.

Эмили с мужем (фото: instagram.com/emrata)

Ранее также Эмили запостила нежное фото с любимым мужем. Себастьян целует беременную Ратаковски в живот, наклонившись к ней. Как ранее писали СМИ, пара решила не узнавать пол ребенка, так как считает, что со своим полом он должен определиться самостоятельно, когда подрастет.

Ранее модель вышла в свет в соблазнительном платье с вырезами на животе.