Спокуслива завжди: Емілі Ратаковскі підкреслила вагітний живіт відвертим одягом

Емілі Ратаковскі не так давно оголосила світові про свою вагітность. Тепер модель не втрачає можливості підкреслити її за допомогою всіх доступних їй методів. І найдієвіший - вбрання. Модель і власниця власного бізнесу намагається вибирати одяг, який продемонструє її животик і округлі форми. Виходить як завжди стильно і дещо епатажно.

Новий образ Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

Цього разу Емілі сфотографували під час прогулянки. Перед папарацці вона постала в джинсах з низькою посадкою і кроп-топі, які по максимуму оголили животик вагітної зірки. Зверху вона накинула кофту з м'якого трикотажу, а на ноги взула білі кеди. Аксесуари - вічний супутник Ратаковскі - були передбачувані: сонцезахисні окуляри і маска. Дівчина також одягла великий золотистий годинник на зап'ястя. В руках красуня тримала склянку з чаєм матча - цей напій набирає популярність серед знаменитостей. Так, ще одна його любителька - британська модель Роузі Хантінгтон-Уайтлі - постійно демонструє його в своєму блозі.

Емілі з чоловіком (фото: instagram.com/emrata)

Раніше також Емілі запостила ніжне фото з коханим чоловіком. Себастьян цілує вагітну Ратаковскі в живіт, нахилившись до неї. Як раніше писали ЗМІ, пара вирішила не дізнаватися стать дитини, так як вважає, що зі своєю статтю вона повинна визначитися самостійно, коли підросте.

Раніше модель вийшла у світ в спокусливій сукні з вирізами на животі.