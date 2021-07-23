Горячая мамочка: Эмили Ратаковски позирует с 4-месячным сыном и в откровенном бикини

Эмили позирует в стильном пляжном наряде. Бикини бледно-розового цвета из плиссированной ткани она удачно сочетала с полупрозрачной желтой юбкой. К ним модель прихватила красную бейсболку, а также голубую сумку.

Эмили Ратаковски с сыном (фото: instagram.com/emrata)

Малыша она одела в костюмчик сочных летних тонов: желтый, оранжевый, красный отлично сочетались с ее образом. Получился чрезвычайно милый family-lоok. В сториз она добавила еще несколько нежных фото с сыном, чем только больше растрогала своих фанатов.

Напомним, ранее в сети Эмили нарвалась на критику за небрежную позу, в которой держала ребенка. Получив массу комментариев от фанатов, Ратаковски молчать не стала. Она записала обращение к хейтерам, защитив свои материнские качества.