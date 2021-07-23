Гаряча матуся: Емілі Ратаковскі позує з 4-місячним сином і у відвертому бікіні

Емілі Ратаковскі зараз на відпочинку, куди вирушила разом з чоловіком і сином, який з'явився на світ в березні цього року. Незважаючи на новий статус мами, модель і бізнесвумен продовжує демонструвати світу пітягнуте тіло, яке після пологів не тільки прийшло в колишні параметри, а стало навіть стрункішим.
Нові кадри молода мама присвятила улюбленому синові.
Емілі позує в стильному пляжному вбранні. Бікіні блідо-рожевого кольору з плісированої тканини вона вдало поєднала з напівпрозорою жовтою спідницею. До них модель прихопила червону бейсболку, а також блакитну сумку.
Малюка вона одягла в костюмчик соковитих літніх тонів: жовтий, помаранчевий, червоний відмінно поєднувалися з її образом. Вийшов надзвичайно милий family-lоok. У сторіз вона додала ще кілька ніжних фото з сином, чим тільки більше зворушила своїх фанатів.
Нагадаємо, раніше в мережі Емілі нарвалася на критику за недбалу позу, в якій тримала дитину. Отримавши масу коментарів від фанатів, Ратаковскі мовчати не стала. Вона записала звернення до хейтерів, захистивши свої материнські якості.
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