Гаряча матуся: Емілі Ратаковскі позує з 4-місячним сином і у відвертому бікіні

Емілі позує в стильному пляжному вбранні. Бікіні блідо-рожевого кольору з плісированої тканини вона вдало поєднала з напівпрозорою жовтою спідницею. До них модель прихопила червону бейсболку, а також блакитну сумку.

Емілі Ратаковскі з сином (фото: instagram.com/emrata)

Малюка вона одягла в костюмчик соковитих літніх тонів: жовтий, помаранчевий, червоний відмінно поєднувалися з її образом. Вийшов надзвичайно милий family-lоok. У сторіз вона додала ще кілька ніжних фото з сином, чим тільки більше зворушила своїх фанатів.

Нагадаємо, раніше в мережі Емілі нарвалася на критику за недбалу позу, в якій тримала дитину. Отримавши масу коментарів від фанатів, Ратаковскі мовчати не стала. Вона записала звернення до хейтерів, захистивши свої материнські якості.