Горячая мамочка: Эшли Грэм показала первый "беременный" образ на выход

Эшли выбрала для выхода в свет голубое платье-майку, под которое надела черный топ. В дополнение к образу знаменитость подобрала модное этим летом жемчужное колье с крупными бусинами, золотые серьги-хулахупы, а еще - стеганую сумочку Chanel телесного оттенка. Волосы Эшли убрала в пучок, что в такую жару весьма актуально, а макияж сделала минимальный.

Эшли Грэм больше не скрывает животик (фото: instagram.com/ashleygraham)

Грэм позирует в машине, на видео она трогательно гладит свой уже достаточно большой животик. Выглядит почти дважды мама непринужденно и при этом очень стильно.

Напомним, Эшли Грэм уже появлялась в похожем платье. Но тогда оно было на тонких бретельках, и носила его девушка с высокими перчатками из такого же материала.

Эшли Грэм любит платья-майки (фото: instagram.com/ashleygraham)