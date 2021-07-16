Гаряча матуся: Ешлі Грем показала перший "вагітний" образ на вихід

Ешлі вибрала для виходу в світ блакитну сукню-майку, під яку одягла чорний топ. На додаток до образу знаменитість підібрала модне цього літа перлове кольє з великими намистинами, золоті сережки-хулахупи, а ще - стьобану сумочку Chanel тілесного відтінку. Волосся Ешлі прибрала в пучок, що в таку спеку вельми актуально, а макіяж зробила мінімальний.

Ешлі Грем більше не приховує животик (фото :instagram.com/ashleygraham)

Грем позує в машині, на відео вона зворушливо гладить свій вже досить великий животик. Виглядає майже двічі мама невимушено і при цьому дуже стильно.

Нагадаємо, Ешлі Грем вже з'являлася в схожій сукні. Але тоді воно було на тонких бретельках, і носила його дівчина з високими рукавичками з такого ж матеріалу.

Ешлі Грем любить сукні-майки (фото: instagram.com/ashleygraham)