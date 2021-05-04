Горячо! Кендалл Дженнер покорила точеной фигурой в соблазнительном комбинезоне

Кендалл позирует в стильном облегающем комбинезоне, который подчеркнул ее точеную фигуру. Дополнили образ высокие перчатки, босоножки на плоской подошве и золотые украшения: массивные браслеты и крупные серьги-кольца с логотипом Chanel. Волосы Кендалл собрали в гладкий хвост.

Кендалл Дженнер для Vogue Hong Kong (фото: instagram.com/kendalljenner)

Для другого образа Дженнер надела белый кроп-топ с длинными рукавами. Разбавили этот лук несколько браслетов и колье в виде цепи - по-прежнему самый модный вариант. В этот раз Кендалл примерила образ с короткой рваной челкой и распущенными волосами.

Поклонники безупречной внешности Кендалл засыпали ее комплиментами и поздравлениями с новой обложкой. Явно номер будет раскуплен!