Гаряче! Кендалл Дженнер підкорила витонченою фігурою в спокусливому комбінезоні

Кендалл позує в стильному облягаючому комбінезоні, який підкреслив її витончену фігуру. Доповнили образ високі рукавички, босоніжки на плоскій підошві і золоті прикраси: масивні браслети і великі сережки-кільця з логотипом Chanel. Волосся Кендалл зібрали в гладкий хвіст.

Кендалл Дженнер для Vogue Hong Kong (фото: instagram.com/kendalljenner)

Для іншого образу Дженнер одягла білий кроп-топ з довгими рукавами. Розбавили цей лук кілька браслетів і кольє у вигляді ланцюга - як і раніше наймодніший варіант. Цього разу Кендалл приміряла образ з коротким рваним чубчиком і розпущеним волоссям.

Шанувальники бездоганної зовнішності Кендалл засипали її компліментами і привітаннями з новою обкладинкою. Явно номер буде розкуплений!