Груша, прямоугольник, треугольник: стилист рассказала, как выбрать купальник по типу фигуры

Пляжный сезон уже открыт! А с ним начинается головная боль для многих женщин - что одеть на пляж, чтоб быть красивой и в тренде?
Оказывается, чтоб купальник идеально сидел, его надо выбирать не только по размеру, но и по типу фигуры.
Об этом в эфире "Ранок з Україною" рассказала стилист Елена Мудренко.
Какие купальники будут подчеркивать преимущества различных типов фигуры:
В целом существует 6 типов фигуры. Но среди украинок самые распространенные "груша" - с хрупкими плечами, "прямоугольник" - с длинными ногами, и "перевернутый треугольник" - с тонкой талией. И каждому из них подойдут разные купальники.
Какой тип фигуры у вас? (фото: пресс-служба телеканала "Украина")
"Для такой фигуры можно выбрать топ-бандо, который будет более горизонтальным. А фактурная ткань добавит немного объема в верхней части фигуры", - отмечает стилист.
"Топ-бандо хотя бы с небольшим пуш-апом будет увеличивать верх. Берем такие же трусики, но завышенной талией - это проведет горизонтальную линию", - говорит стилист.
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Модными этим летом также будут вязаные купальники, а именно - вязка кроше ришелье, которая выглядит как хенд-мейд.
Что касается формы, то это - завышенная талия для трусиков и глубокие вырезы для ног. Также сейчас очень актуальны спортивные купальники.
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