Хит осени 2021: стилист показала, как правильно носить твид в осенне-зимнем сезоне

Твид в стиле Chanel обещает быть очень модным в наступающем осеннее-зимнем сезоне. Как его правильно носить осенью 2021? Не бояться экспериментов! Пусть это будет не только пиджак, а также рубашка и даже шорты.
Такой совет дала в своем Instagram стилист Соня Горчакова. Соня подобрала варианты луков на каждый день, которые подойдут буквально каждой фигуре.
Не бойтесь новых решений из твида, это могут быть: куртки, пальто-рубашки, кардиганы, костюмы с короткими юбками, эффектные жакеты, шорты. Следите за стилизацией и пробуйте нестандартные решения, а смелые и порой, как будто "не элегантные".
Семь важных советов: стилист рассказала, как выглядеть дорого, не переплачивая
Выбирайте модные силуэты.
Вечная классика: стилист показала принт на платье, который никогда не выходит из моды
Раньше стилист раскрыла секреты иконы моды Роузи Хантингтон-Уайтли, как выглядеть так же стильно и ярко.