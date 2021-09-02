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Хит осени 2021: стилист показала, как правильно носить твид в осенне-зимнем сезоне

Автор: Татьяна Турчаникова

Твид в стиле Chanel обещает быть очень модным в наступающем осеннее-зимнем сезоне. Как его правильно носить осенью 2021? Не бояться экспериментов! Пусть это будет не только пиджак, а также рубашка и даже шорты.

Такой совет дала в своем Instagram стилист Соня Горчакова. Соня подобрала варианты луков на каждый день, которые подойдут буквально каждой фигуре.

Не бойтесь новых решений из твида, это могут быть: куртки, пальто-рубашки, кардиганы, костюмы с короткими юбками, эффектные жакеты, шорты. Следите за стилизацией и пробуйте нестандартные решения, а смелые и порой, как будто "не элегантные".

Что касается верхней одежды на осень - тут не стоит бояться экпериментов (фото: instagram.com/hoskelsa)

Семь важных советов: стилист рассказала, как выглядеть дорого, не переплачивая

Твид в духе Chanel: идеи луков

  • Выбирайте модные силуэты.

  • Цвет и крой твидового костюма в этом сезоне выглядят совершенно не "по классике".

Вечная классика: стилист показала принт на платье, который никогда не выходит из моды

  • Не бойтесь нарядиться в твид с головы до ног: твидовый тотал-лук этой осенью в тренде.

  • Осенью твидовые пиджаки "подвинулись" в шкафу для твидовых кардиганов и даже твидовых шорт.

Как носить твид этой осенью (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)

Раньше стилист раскрыла секреты иконы моды Роузи Хантингтон-Уайтли, как выглядеть так же стильно и ярко.

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Роузи Хантингтон-Уайтли