Хіт осені 2021: стиліст показала, як правильно носити твід в осінньо-зимовому сезоні

Твід в стилі Chanel обіцяє бути дуже модним в наступаючому осіннє-зимовому сезоні. Як його правильно носити восени 2021? Не боятися експериментів! Нехай це буде не тільки піджак, а також сорочка і навіть шорти.
Таку пораду дала у своєму Instagram стиліст Соня Горчакова. Соня підібрала варіанти луків на кожен день, які підійдуть буквально кожній фігурі.
Не бійтеся нових рішень з твіду, це можуть бути: куртки, пальто-сорочки, кардигани, костюми з короткими спідницями, ефектні жакети, шорти. Слідкуйте за стилізацією і пробуйте нестандартні рішення, а сміливі і часом, як ніби "не елегантні".
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Вибирайте модні силуети.
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