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Хіт осені 2021: стиліст показала, як правильно носити твід в осінньо-зимовому сезоні

Автор: Тетяна Турчанікова

Твід в стилі Chanel обіцяє бути дуже модним в наступаючому осіннє-зимовому сезоні. Як його правильно носити восени 2021? Не боятися експериментів! Нехай це буде не тільки піджак, а також сорочка і навіть шорти.

Таку пораду дала у своєму Instagram стиліст Соня Горчакова. Соня підібрала варіанти луків на кожен день, які підійдуть буквально кожній фігурі.

Не бійтеся нових рішень з твіду, це можуть бути: куртки, пальто-сорочки, кардигани, костюми з короткими спідницями, ефектні жакети, шорти. Слідкуйте за стилізацією і пробуйте нестандартні рішення, а сміливі і часом, як ніби "не елегантні".

Що стосується верхнього одягу на осінь - тут не варто боятися екпериментів (фото: instagram.com/hoskelsa)

Сім важливих порад: стиліст розповіла, як виглядати дорого, не переплачуючи

Твід в дусі Chanel: ідеї луків

  • Вибирайте модні силуети.

  • Колір і крій твідового костюма в цьому сезоні виглядають зовсім не "по класиці".

Вічна класика: стиліст показала принт на сукні, який ніколи не виходить з моди

  • Не бійтеся вбратися в твід з голови до ніг: твідовий тотал-лук цієї осені в тренді.

  • Восени твідові піджаки "подвинулися" в шафі для твідових кардиганів і навіть твідових шортів.

Як носити твід цієї осені (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)

Раніше стиліст розкрила секрети ікони моди Роузі Хантінгтон-Уайтлі, як виглядати так само стильно і яскраво.

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Роузі Хантінгтон-Уайтлі