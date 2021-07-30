Так ходить нельзя: стилист назвала ошибки летнего стиля, которые допускает каждая

Иногда даже самые стильные звезды допускают эти ошибки (фото: instagram.com/hoskelsa)

Эти ошибки иногда может допустить даже самая стильная инфлюенсерка. Они - практически не заметны, но все равно способны испортить целый образ.

Стилист Ольга Стильно-доступно рассказала в своем блоге в Instagram, как не стоит одеваться летом, чтобы потом не смотреть на свои фото со стыдом, сгорая от желания вернуться во времени назад и переодеться.

Самые распространенные ошибки в летних образах Кружево. Вставки из гипюра уже не в тренде, отдайте предпочтение принтам.

Обычные бретели и силиконовые бретели. Первых просто не должно быть. Вторые - давно перестали считаться «спасением», если хочется нарядиться в топ с открытой спиной. Лучше носить один топ или отказаться от этой вещи.

"Активный" верх. Чаще всего такая комбинация не играет на пользу никому, выбирайте баланс или обратную ситуацию - "активный" низ.

Облегающие майки навыпуск. Майку носят только под низ.

Обтягивающие футболки. В тренде - свободные модели. Рубашки свободного кроя и кроп-топ - то, что надо этим летом (фото: instagram.com/hoskelsa) Икона моды: стилист назвала семь фишек Роузи Хантингтон-Уайтли, которые стоит перенять Шесть "нет" летом 2021 Кружева Бретели Силиконовые бретели Золотые правила: стилист рассказала, как правильно носить белье под одеждой Длинные майки навыпуск Обтягивающие футболки Активный верх Не допускайте эти ошибки - и будете всегда в тренде (фото: instagram.com/stilnodostupno)