Так ходити не можна: стиліст назвала помилки літнього стилю, які допускає кожна
Ці помилки іноді може допустити навіть найстильніша інфлюєнсерка. Вони - практично не помітні, але все одно здатні зіпсувати цілий образ.
Стиліст Ольга Стильно-доступно розповіла у своєму блозі в Instagram, як не варто одягатися влітку, щоб потім не дивитися на свої фото з соромом, згораючи від бажання повернутися в часі назад і переодягнутися.
Найпоширеніші помилки в літніх образах
- Мереживо. Вставки з гіпюру вже не в тренді, віддайте перевагу принтам.
- Звичайні бретелі і силіконові бретелі. Перших просто не повинно бути. Другі - давно перестали вважатися "порятунком", якщо хочеться вбратися в топ з відкритою спиною. Краще носити один топ або відмовитися від цієї речі.
- "Активний" верх. Найчастіше така комбінація не грає на користь нікому, вибирайте баланс або зворотну ситуацію - "активний" низ.
- Облягаючі майки навипуск. Майку носять тільки під низ.
- Обтягуючі футболки. В тренді - вільні моделі.
Сорочки вільного крою і кроп-топ - те, що треба цього літа (фото: instagram.com/hoskelsa)
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Шість "ні" влітку 2021
Мереживо
Бретельки
Силіконові бретелі
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Довгі майки навипуск
Обтягуючі футболки
Активний верх
Не допускайте ці помилки - і будете завжди в тренді (фото: instagram.com/stilnodostupno)
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