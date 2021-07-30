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Так ходити не можна: стиліст назвала помилки літнього стилю, які допускає кожна

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П'ятниця 30 липня 2021 18:01
Так ходити не можна: стиліст назвала помилки літнього стилю, які допускає кожна Іноді навіть найстильніші зірки допускають ці помилки (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Тетяна Турчанікова

Ці помилки іноді може допустити навіть найстильніша інфлюєнсерка. Вони - практично не помітні, але все одно здатні зіпсувати цілий образ.

Стиліст Ольга Стильно-доступно розповіла у своєму блозі в Instagram, як не варто одягатися влітку, щоб потім не дивитися на свої фото з соромом, згораючи від бажання повернутися в часі назад і переодягнутися.

Найпоширеніші помилки в літніх образах

  • Мереживо. Вставки з гіпюру вже не в тренді, віддайте перевагу принтам.
  • Звичайні бретелі і силіконові бретелі. Перших просто не повинно бути. Другі - давно перестали вважатися "порятунком", якщо хочеться вбратися в топ з відкритою спиною. Краще носити один топ або відмовитися від цієї речі.
  • "Активний" верх. Найчастіше така комбінація не грає на користь нікому, вибирайте баланс або зворотну ситуацію - "активний" низ.
  • Облягаючі майки навипуск. Майку носять тільки під низ.
  • Обтягуючі футболки. В тренді - вільні моделі.

Так ходити не можна: стиліст назвала помилки літнього стилю, які допускає кожнаСорочки вільного крою і кроп-топ - те, що треба цього літа (фото: instagram.com/hoskelsa)

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Шість "ні" влітку 2021

Мереживо

Так ходити не можна: стиліст назвала помилки літнього стилю, які допускає кожна

Бретельки

Так ходити не можна: стиліст назвала помилки літнього стилю, які допускає кожна

Силіконові бретелі

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Так ходити не можна: стиліст назвала помилки літнього стилю, які допускає кожна

Довгі майки навипуск

Так ходити не можна: стиліст назвала помилки літнього стилю, які допускає кожна

Обтягуючі футболки

Так ходити не можна: стиліст назвала помилки літнього стилю, які допускає кожна

Активний верх

Так ходити не можна: стиліст назвала помилки літнього стилю, які допускає кожна

Не допускайте ці помилки - і будете завжди в тренді (фото: instagram.com/stilnodostupno)

Раніше стиліст показала, як носити атласну юбку влітку 2021.

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