Так ходити не можна: стиліст назвала помилки літнього стилю, які допускає кожна

Іноді навіть найстильніші зірки допускають ці помилки (фото: instagram.com/hoskelsa)

Ці помилки іноді може допустити навіть найстильніша інфлюєнсерка. Вони - практично не помітні, але все одно здатні зіпсувати цілий образ.

Стиліст Ольга Стильно-доступно розповіла у своєму блозі в Instagram, як не варто одягатися влітку, щоб потім не дивитися на свої фото з соромом, згораючи від бажання повернутися в часі назад і переодягнутися.

Найпоширеніші помилки в літніх образах Мереживо. Вставки з гіпюру вже не в тренді, віддайте перевагу принтам.

Звичайні бретелі і силіконові бретелі. Перших просто не повинно бути. Другі - давно перестали вважатися "порятунком", якщо хочеться вбратися в топ з відкритою спиною. Краще носити один топ або відмовитися від цієї речі.

"Активний" верх. Найчастіше така комбінація не грає на користь нікому, вибирайте баланс або зворотну ситуацію - "активний" низ.

Облягаючі майки навипуск. Майку носять тільки під низ.

Обтягуючі футболки. В тренді - вільні моделі. Сорочки вільного крою і кроп-топ - те, що треба цього літа (фото: instagram.com/hoskelsa) Ікона моди: стиліст назвала сім фішок Роузі Хантінгтон-Уайтлі, які варто перейняти Шість "ні" влітку 2021 Мереживо Бретельки Силіконові бретелі Золоті правила: стиліст розповіла, як правильно носити білизну під одягом Довгі майки навипуск Обтягуючі футболки Активний верх Не допускайте ці помилки - і будете завжди в тренді (фото: instagram.com/stilnodostupno)