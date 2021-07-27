Золотые правила: стилист рассказала, как правильно носить белье под одеждой

Нижнее белье - отдельный вид одежды, который часто многие носят совершенно не к месту.

Куда стоит наряжаться в кружевное боди, а куда стоит выбрать простое и незаметное белье, чтобы оно не выглядывало и не портило весь образ, помогла разобраться стилист Вами Айдиас в своем Instagram.

Запомните простые, но золотые правила нижнего белья:

очертаний белья не должно быть видно,

в открытых топах / майках лямки убираем (даже силиконовые),

под белые вещи носим телесное белье, не белое (а с облегающими вещами - бесшовное),

открытые платья носим без белья (если не позволяет грудь, значит, придется отказаться от таких вариантов, потому что с выступающим бюстгальтером образ будет выглядеть неопрятно и нестильно).

Под майкой никаких бретелек не должно быть видно.

Нежелательны даже модели и вовсе без бретелек, так как белье все равно видно.

Платье, юбка, комбинация, майка, сарафан - никакого нижнего белья не должно быть видно под этой одеждой. Красивые кружевные боди отлично смотрятся в спальне с любимым человеком.

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Особенно - если на платье есть глубокие вырезы, такие модели требуют отказаться от нижнего белья, либо отказаться от этого платья.

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Под белое носим телесное белье, но не белое, его видно!

Как правильно носить нижнее белье - простые правила (фото: instagram.com/vami.ideas)