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Золотые правила: стилист рассказала, как правильно носить белье под одеждой

Новина українською →
Вторник 27 июля 2021 09:07
Золотые правила: стилист рассказала, как правильно носить белье под одеждой Прятать белье или выставлять напоказ? (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Татьяна Турчаникова

Нижнее белье - отдельный вид одежды, который часто многие носят совершенно не к месту.

Куда стоит наряжаться в кружевное боди, а куда стоит выбрать простое и незаметное белье, чтобы оно не выглядывало и не портило весь образ, помогла разобраться стилист Вами Айдиас в своем Instagram.

Запомните простые, но золотые правила нижнего белья:

  • очертаний белья не должно быть видно,
  • в открытых топах / майках лямки убираем (даже силиконовые),
  • под белые вещи носим телесное белье, не белое (а с облегающими вещами - бесшовное),
  • открытые платья носим без белья (если не позволяет грудь, значит, придется отказаться от таких вариантов, потому что с выступающим бюстгальтером образ будет выглядеть неопрятно и нестильно).

Под майкой никаких бретелек не должно быть видно.

Золотые правила: стилист рассказала, как правильно носить белье под одеждой

Нежелательны даже модели и вовсе без бретелек, так как белье все равно видно.

Золотые правила: стилист рассказала, как правильно носить белье под одеждой

Платье, юбка, комбинация, майка, сарафан - никакого нижнего белья не должно быть видно под этой одеждой. Красивые кружевные боди отлично смотрятся в спальне с любимым человеком.

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Золотые правила: стилист рассказала, как правильно носить белье под одеждой

Особенно - если на платье есть глубокие вырезы, такие модели требуют отказаться от нижнего белья, либо отказаться от этого платья.

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Золотые правила: стилист рассказала, как правильно носить белье под одеждой

Под белое носим телесное белье, но не белое, его видно!

Золотые правила: стилист рассказала, как правильно носить белье под одеждой

Как правильно носить нижнее белье - простые правила (фото: instagram.com/vami.ideas)

Раньше стилист назвала уходящие тренды, которые "не доживут" до следующего лета.

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