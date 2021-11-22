Идеальная парочка: как безошибочно сочетать брюки и обувь в одном образе

1. Брюки/джинсы длиной до щиколотки самые универсальные. Они демонстрируют узкую часть ноги, поэтому при выборе высоких ботинок ориентируйтесь на облегающее голенище.

Иллюстративное фото (instagram.com/vikavorontsova_)

кроссовки

низкие или высокие кеды

лоферы

полуботинки

высокие ботинки

туфли

ботильоны

2. Выбирая брюки/джинсы длиной в пол вы должны понимать с какой обувью будете их носить. Такая длина должна ложиться на ботинок и отступать от подошвы на 1-2 см максимум. Поэтому, одну пару таких брюк/джинсов вы не сможете сочетать с каблуками более 8 см, а потом с кедами.

Иллюстративное фото (instagram.com/vikavorontsova_)

низкие или высокие кеды

лоферы

полуботинки

высокие ботинки

туфли

ботильоны

кроссовки

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3. Брюки/джинсы длиной до стопы при неправильно выбранной обуви могут утяжелить образ. Низкие кеды, лоферы должны немного оголять стопу. При выборе полуботинок или кроссовок брючины желательно подвернуть до уровня щиколоток. Высокие ботинки и ботильоны должны облегать голень.

Иллюстративное фото (instagram.com/vikavorontsova_)

низкие или высокие кеды

лоферы

полуботинки

высокие ботинки

туфли

ботильоны

кроссовки

⠀

4. Опасный вариант — брюки/джинсы прямого кроя, длиной до стопы. Вся выбранная обувь должна создавать ощущение массивности и тяжести. Выбрав низкие кеды, вы подчеркнете объемный силуэт брюк.

Иллюстративное фото (instagram.com/vikavorontsova_)

лоферы

полуботинки

высокие ботинки

кроссовки

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5. Сочетая брюки/джинсы длиной до середины голени с кедами, низкими ботинками, лоферами вы должны иметь в виду, что жертвуете своим ростом. Если вы выбираете такую обувь, то она должна обладать массивной подошвой или ваш рост составлять более 168 см.

Иллюстративное фото (instagram.com/vikavorontsova_)