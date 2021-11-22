Ідеальна парочка: як безпомилково поєднувати штани і взуття в одному образі

1. Штани / джинси довжиною до щиколотки найуніверсальніші. Вони демонструють вузьку частину ноги, тому при виборі високих черевиків орієнтуйтеся на облягаючу халяву.

Ілюстративне фото (instagram.com/vikavorontsova_)

кросівки

низькі або високі кеди

лофери

черевики

високі черевики

мешти

ботильйони

2. Вибираючи штани / джинси довжиною в підлогу ви повинні розуміти з яким взуттям будете їх носити. Така довжина повинна лягати на черевик і відступати від підошви на 1-2 см максимум. Тому, одну пару таких брюк / джинсів ви не зможете поєднувати зпідборами більше 8 см, а потім з кедами.

Ілюстративне фото (instagram.com/vikavorontsova_)

низькі або високі кеди

лофери

черевики

високі черевики

мешти

ботильйони

кросівки

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3. Штани / джинси довжиною до стопи при неправильно обраному взутті можуть погіршити образ. Низькі кеди, лофери повинні трохи оголювати стопу. При виборі напівчеревиків або кросівок штанини бажано підвернути до рівня щиколоток. Високі черевики і ботильйони повинні облягати гомілку.

Ілюстративне фото (instagram.com/vikavorontsova_)

низькі або високі кеди

лофери

черевики

високі черевики

мешти

ботильйони

кросівки

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4. Небезпечний варіант-штани / джинси прямого крою, довжиною до стопи. Все обране взуття повинно створювати відчуття масивності і тяжкості. Вибравши низькі кеди, ви підкреслите об'ємний силует брюк.

Ілюстративне фото (instagram.com/vikavorontsova_)

лофери

черевики

високі черевики

кросівки

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5. Поєднуючи штани / джинси довжиною до середини гомілки з кедами, низькими черевиками, лоферами ви повинні мати на увазі, що жертвуєте своїм зростом. Якщо ви вибираєте таке взуття, то вона повинна володіти масивною підошвою або ваш зріст складати більше 168 см.

Ілюстративне фото (instagram.com/vikavorontsova_)