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Идеально на лето: Тина Кунаки показала безупречный образ в самом модном оттенке

Автор: Lite

Тина Кунаки показала новый образ, который станет лучшим вариантом для летних деньков. В его основе - белые вещи.

Пост модели собрал массу лайков и приятных слов в блоге жены Венсана Касселя.

Тина Кунаки выбрала в белый брючный костюм - мастхэв этого сезона. Брюки, блуза и жакет отлично смотрелись на загорелой коже юной жены Венсана Касселя. Дополнили образ стильные часы (именно их рекламирует Тина), гладкая укладка и выразительный макияж в нюдовых оттенках.

Тина Кунаки позирует в новом образе (фото: instagram.com/tinakunakey)

"Рада сообщить, что я лицо новой коллекции Quadro от @danielwellington. Эти модные и современные часы прямоугольной формы завтра появятся на их веб-сайте. Кампанию сняла потрясающая Камилла Акранс. Не пропусти!", - поделилась впечатлениями от съемок Кунаки.

В ответ она получила массу комплиментов: "Вау, я хочу их", "Это нечто", "Такая красивая", "Ты самая захватывающая! Кого я когда-либо видел", "Самая милая навсегда", "Идеал", "Представляю, если бы я выглядела так же!", "Красивый образ и какие шикарные часы", - пишут фолловеры знаменитости.

Напомним, недавно Тина побывала в Киеве, где снялась в новой рекламной кампании.

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