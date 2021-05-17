Ідеально на літо: Тіна Кунакі показала бездоганний образ в наймоднішому відтінку

Тіна Кунакі обрала білий брючний костюм - мастхев цього сезону. Штани, блуза і жакет відмінно виглядали на засмаглій шкірі юної дружини Венсана Касселя. Доповнили образ стильний годинник (саме їх рекламує Тіна), гладка укладка і виразний макіяж в нюдових відтінках.

Тіна Кунакі позує в новому образі (фото: instagram.com/tinakunakey)

"Рада повідомити, що я обличчя нової колекції Quadro від @danielwellington. Ці модні та сучасні годинники прямокутної форми завтра з'являться на їхньому веб-сайті. Кампанію зняла приголомшлива Камілла Акранс. Не пропусти!", - поділилася враженнями від зйомок Кунакі.

У відповідь вона отримала масу компліментів: "Вау, я хочу їх", "Це щось", "Така красива", "Ти сама захоплююча! Кого я коли-небудь бачив", "наймиліша назавжди", "Ідеал", "Уявляю, якби я виглядала так само!", "Гарний образ і який шикарний годинник", - пишуть фоловери знаменитості.