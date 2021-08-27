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Ідеально на осінь: Белла Хадід показала витончену фігуру в джинсовому костюмі

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Нью-Йорк, П'ятниця 27 серпня 2021 22:22
Ідеально на осінь: Белла Хадід показала витончену фігуру в джинсовому костюмі Белла Хадід (фото: Getty Images)
Автор: RBC.UA

Белла Хадід є обличчям Miss Sixty і часто носить речі бренду в повсякденному житті. Часом її луки виходять настільки вдалими, що їх хочеться терміново повторити.

Цього разц лук дівчини гарний ще й тим, що він відмінно впишеться в осінню дійсність.

Белла одягла чорний гольф, а також джинсовий костюм темно-синього кольору: штани з широкими розкльошеними штанинами і жилет, який підкреслив осину талію молодшої з сестер Хадід. Доповнили лук яскраво-червоні напівчеревики і хутряний капелюшок. З аксесуарів супермодель підібрала великий кулон у вигляді хрестика з каменів. Беллі зробили виразний макіяж, і вона позувала на тлі цегляних будинків Нью-Йорка і у вітринах, немов для глянцю. Що ж, професійна вправність допомагає Беллі робити вдалі кадри навіть у повсякденному житті.

Ідеально на осінь: Белла Хадід показала витончену фігуру в джинсовому костюміІдеально на осінь: Белла Хадід показала витончену фігуру в джинсовому костюміІдеально на осінь: Белла Хадід показала витончену фігуру в джинсовому костюміБелла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Нагадаємо, старша сестра Белли - Джіджі - нещодавно стала мамою і тепер менш активна в мережі. Тепер вона рідше знімається і присвячує весь вільний час сім'ї. У той час як Белла блищить на світських подіях. Наприклад, вона буквально підкорила Каннський кінофестиваль, показавши найрозкішніші образи на червоній доріжці.

Також раніше Белла демонструвала зйомку в іншому стильному вбранні. Дівчина одягла незвичайне міні-плаття і високі чоботи.

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