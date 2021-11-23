Идеально для зимы: стилист назвала топ-6 цветовых сочетаний на серую погоду

Этой зимой в тренде будут яркие цвета - "бутылочный" зеленый, насыщенный синий, лавандовый, желтый и многие другие. А если соединить их между собой, то осенне-зимняя серость улетучится за считанные секунды!
Стилист Файила Кадырова в своем Instagram предложила свои топ-6 формул сочетания цветов для наступающей зимы.
"Бутылочный" зеленый и салатовый - яркое сочетание, которое радует глаз (фото: instagram.com/hoskelsa)
"Давненько мы с вами не проходили курс цветотерапии, а он в такую серую погоду просто сам напрашивается! Ловите свежую подборку из 6 интересных цветовых сочетаний".
Раньше стилист показала, какая верхняя одежда - уже не в тренде этой зимой.