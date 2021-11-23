Ідеально для зими: стиліст назвала топ-6 колірних поєднань на сіру погоду

Цієї зими в тренді будуть яскраві кольори - "пляшковий" зелений, насичений синій, лавандовий, жовтий і багато інших. А якщо з'єднати їх між собою, то осінньо-зимова сірість випарується за лічені хвилини!
Стиліст Файіла Кадирова у своєму Instagram запропонувала свої топ-6 формул поєднання кольорів для наступаючої зими.
"Пляшковий" зелений і салатовий - яскраве поєднання, що милує око (фото: instagram.com/hoskelsa)
"Давненько ми з вами не проходили курс кольоротерапії, а він в таку сіру погоду просто сам напрошується! Ловіть свіжу добірку з 6 цікавих колірних поєднань".
Раніше стиліст показала, який верхній одяг - вже не в тренді цієї зими.