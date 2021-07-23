Идет всем: стилист дала топ-8 свежих идей, как носить белую рубашку летом 2021

Белая рубашка - вещь-спасатель, о которой слагают легенды уже не один десяток лет. Она способна вытянуть любой скучный лук, освежить образ, оттенить загар и вообще - всегда станет незаменимой при создании динамичного аутфита.
Стилист Файла Эспиби в своем Instagram предложила вдохновиться образами блогеров и звезд - и взять на заметку парочку интересных вариантов.
Топ-8 свежих идей, как носить белую рубашку летом 2021
1. Оголяем одно плечо, выглядит соблазнительно и необычно.
2. Носим рубашку вместо легкого жакета, поверх топа, с юбкой или брюками.
3. Закатываем манжеты рубашки в несколько слоев. Особенно хорошо в этом случае смотрится рубашка-оверсайз.
4. Носим рубашку-оверсайз навыпуск. Для тех, кто не боится выглядеть "бесформенно".
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5. Рубашка с глубоким декольте. Осторожно: мужская фантазия может разыграться.
6. Расстегиваем нижние пуговицы рубашки. Этот способ носить рубашку отлично помогает, если хочется "скорректировать" фигуру.
7. Носим рубашку с юбкой в бельевом стиле. Изысканно и ярко.
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8. Заправляем только один край рубашки - нескучный способ!
Как носить белую рубашку - топ необычных способов (фото: instagram.com/faila_spb)
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