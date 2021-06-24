ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Игра с цветом и укрощение принтов: стилист раскрыла трендовые фишки блогеров

Новина українською →
Четверг 24 июня 2021 11:09
Игра с цветом и укрощение принтов: стилист раскрыла трендовые фишки блогеров Как одеваться, будто ты фешн-блогер? (фото: instagram.com/_jeanettemadsen_)
Автор: Татьяна Турчаникова

Хочется выглядеть не хуже модных блогеров в их трендовых аутфитах. Но времени изучать страницы в соцсетях на предмет модных фишек нет?

Стилист Фаила Эспиби в своем Instagram раскрыла самые актуальные секреты блогеров, так что теперь каждая может добавить в свой образ стильную нотку.

Итак, фиксируем стильные приемы известных блогеров Скандинавии. Чем же знамениты эти девушки? Давайте разбираться на примере ярких персонажей streetstyle: Emili Sindlev, Jeanette Madsen, Thora Waldimars и Nina Sandbech.

  • Игра с цветом - возможно, сказываются особые климатические условия.
  • Укрощение принтов - любят, умеют, практикуют.
  • Микс различных стилей - основа имиджа скандинавских блогеров.
  • Соединение в одном образе одежды из разных фактур - лояльны к экспериментам.
  • Контраст объемов - одна из ярких фишек девушек.
  • Акцентные аксессуары и обувь - как сильное завершение аутфитов.
  • Эпатаж - комбинация всего возможного с невозможным - отличительная особенность блогеров из Скандинавии.
  • Натуральность - упор на естественность, макияж без макияжа.

Примеры луков от модных блогеров

Комбинация фактур

Игра с цветом и укрощение принтов: стилист раскрыла трендовые фишки блогеров

Смешение стилей

Игра с цветом и укрощение принтов: стилист раскрыла трендовые фишки блогеров

Графические стрелки и контур губ: стилист назвала тренды макияжа на лето 2021

Контраст объемов и форм

Игра с цветом и укрощение принтов: стилист раскрыла трендовые фишки блогеров

Натуральность

Игра с цветом и укрощение принтов: стилист раскрыла трендовые фишки блогеров

Любовь к принтам

Игра с цветом и укрощение принтов: стилист раскрыла трендовые фишки блогеров

Внимание на аксессуары и обувь

Игра с цветом и укрощение принтов: стилист раскрыла трендовые фишки блогеров

Ну и как же без эпатажа?

Игра с цветом и укрощение принтов: стилист раскрыла трендовые фишки блогеров

Как одеться, будто ты - модный фешн-блогер? (фото: instagram.com/faila_spb)

Не пропустите, как создать незабываемый образ в стиле бохо на лето 2021.

Читайте LITE в Google News
стиль мода тренд стилист
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Украина вышла в плей-офф Евро 2020: с кем и когда сыграют подопечные Шевченко
Украина вышла в плей-офф Евро 2020: с кем и когда сыграют подопечные Шевченко