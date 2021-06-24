Игра с цветом и укрощение принтов: стилист раскрыла трендовые фишки блогеров
Хочется выглядеть не хуже модных блогеров в их трендовых аутфитах. Но времени изучать страницы в соцсетях на предмет модных фишек нет?
Стилист Фаила Эспиби в своем Instagram раскрыла самые актуальные секреты блогеров, так что теперь каждая может добавить в свой образ стильную нотку.
Итак, фиксируем стильные приемы известных блогеров Скандинавии. Чем же знамениты эти девушки? Давайте разбираться на примере ярких персонажей streetstyle: Emili Sindlev, Jeanette Madsen, Thora Waldimars и Nina Sandbech.
- Игра с цветом - возможно, сказываются особые климатические условия.
- Укрощение принтов - любят, умеют, практикуют.
- Микс различных стилей - основа имиджа скандинавских блогеров.
- Соединение в одном образе одежды из разных фактур - лояльны к экспериментам.
- Контраст объемов - одна из ярких фишек девушек.
- Акцентные аксессуары и обувь - как сильное завершение аутфитов.
- Эпатаж - комбинация всего возможного с невозможным - отличительная особенность блогеров из Скандинавии.
- Натуральность - упор на естественность, макияж без макияжа.
Примеры луков от модных блогеров
Комбинация фактур
Смешение стилей
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Контраст объемов и форм
Натуральность
Любовь к принтам
Внимание на аксессуары и обувь
Ну и как же без эпатажа?
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