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Гра з кольором і приборкання принтів: стиліст розкрила трендові фішки блогерів

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Четвер 24 червня 2021 11:09
Гра з кольором і приборкання принтів: стиліст розкрила трендові фішки блогерів Як одягатися, ніби ти фешн-блогер? (фото: instagram.com/_jeanettemadsen_)
Автор: Тетяна Турчанікова

Хочеться виглядати не гірше модних блогерів в їх трендових аутфітах. Але часу вивчати сторінки в соцмережах на предмет модних фішок немає?

Стиліст Файла Эспібі у своєму Instagram розкрила найактуальніші секрети блогерів, тож тепер кожна може додати в свій образ стильну нотку.

Отже, фіксуємо стильні прийоми відомих блогерів Скандинавії. Чим же знамениті ці дівчата? Давайте розбиратися на прикладі яскравих персонажів streetstyle: Emili Sindlev, Jeanette Madsen, Thora Waldimars і Nina Sandbech.

  • Гра з кольором - можливо, позначається особливі кліматичні умови.
  • Приборкання принтів - люблять, вміють, практикують.
  • Мікс різних стилів - основа іміджу скандинавських блогерів.
  • З'єднання в одному образі одягу з різних фактур - лояльні до експериментів.
  • Контраст обсягів - одна з яскравих фішок дівчат.
  • Акцентні аксесуари та взуття - як сильне завершення аутфітів.
  • Епатаж - комбінація всього можливого з неможливим - відмінна риса блогерів зі Скандинавії.
  • Натуральність - упор на природність, макіяж без макіяжу.

Приклади луків від модних блогерів

Комбінація фактур

Гра з кольором і приборкання принтів: стиліст розкрила трендові фішки блогерів

Змішання стилів

Гра з кольором і приборкання принтів: стиліст розкрила трендові фішки блогерів

Графічні стрілки і контур губ: стиліст назвала тренди макіяжу на літо 2021

Контраст обсягів і форм

Гра з кольором і приборкання принтів: стиліст розкрила трендові фішки блогерів

Натуральність

Гра з кольором і приборкання принтів: стиліст розкрила трендові фішки блогерів

Любов до принтів

Гра з кольором і приборкання принтів: стиліст розкрила трендові фішки блогерів

Увага на аксесуари та взуття

Гра з кольором і приборкання принтів: стиліст розкрила трендові фішки блогерів

Ну і як же без епатажу?

Гра з кольором і приборкання принтів: стиліст розкрила трендові фішки блогерів

Як одягнутися, ніби ти - модний фешн-блогер? (фото: instagram.com/faila_spb)

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