Гра з кольором і приборкання принтів: стиліст розкрила трендові фішки блогерів
Хочеться виглядати не гірше модних блогерів в їх трендових аутфітах. Але часу вивчати сторінки в соцмережах на предмет модних фішок немає?
Стиліст Файла Эспібі у своєму Instagram розкрила найактуальніші секрети блогерів, тож тепер кожна може додати в свій образ стильну нотку.
Отже, фіксуємо стильні прийоми відомих блогерів Скандинавії. Чим же знамениті ці дівчата? Давайте розбиратися на прикладі яскравих персонажів streetstyle: Emili Sindlev, Jeanette Madsen, Thora Waldimars і Nina Sandbech.
- Гра з кольором - можливо, позначається особливі кліматичні умови.
- Приборкання принтів - люблять, вміють, практикують.
- Мікс різних стилів - основа іміджу скандинавських блогерів.
- З'єднання в одному образі одягу з різних фактур - лояльні до експериментів.
- Контраст обсягів - одна з яскравих фішок дівчат.
- Акцентні аксесуари та взуття - як сильне завершення аутфітів.
- Епатаж - комбінація всього можливого з неможливим - відмінна риса блогерів зі Скандинавії.
- Натуральність - упор на природність, макіяж без макіяжу.
Приклади луків від модних блогерів
Комбінація фактур
Змішання стилів
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Контраст обсягів і форм
Натуральність
Любов до принтів
Увага на аксесуари та взуття
Ну і як же без епатажу?
Як одягнутися, ніби ти - модний фешн-блогер? (фото: instagram.com/faila_spb)
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