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Избегайте этих ошибок: стилист показала, как носить шарф с верхней одеждой

Автор: Татьяна Турчаникова

Осень - уютная пора теплых шарфов и пальто. В этом сезоне актуально носить шарф и верхнюю одежду в одном оттенке, а вот носить шарф в виде хомута - уже не в тренде.

Стилист Самаль Сан рассказала в своем Instagram, как носить шарф с верхней одеждой в 2021 и каких ошибок избегать в сочетаниях.

Иногда лучше шарф носить под одеждой, а не сверху (фото: pexels.com)

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Как правильно носить шарф с верхней одеждой

  • Один оттенок, но разные фактуры шарфа и верхней одежды - то, что надо.

  • Пальто на запах или v-образным вырезом? Лучше создать шарфом вертикаль. Если хотите быть в тренде, про хомут стоит забыть.

  • Необычный способ носить объемный шарф - накинуть на плечи и перехватить у талии ремнем, для самых смелых и эпатажных.

  • Если верхняя одежда со сложным воротником - надеваем шарф под одежду, а не сверху.

  • Шапка и шарф вполне могут быть в разных оттенках. Шапка может дублировать один из цветов на принте шарфа.

  • Чем плотнее ткань верхней одежды, тем плотне должен быть шарф.

Простые правила: как носить шарф осенью 2021 (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Раньше стилист показала самые модные головные уборы осень 2021.

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