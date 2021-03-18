UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Изумрудная королева: Кейт Миддлтон в ярком пиджаке бюджетного бренда покорила сеть

Автор: Lite

Кейт Миддлтон приняла участие в праздновании Дня святого Патрика, который отмечался вчера, 17-го марта. Поскольку традиционные костюмированные гуляния были отменены из-за пандемии, герцогиня вышла на видеосвязь, чтобы поздравить всех от имени королевской семьи.

Несколько часов назад на официальной странице в сети Instagram появился ролик с данного мероприятия.

Кейт Миддлтон, как и ее муж принц Уильям для видеоконференции выбрали наряды в праздничном оттенке - зеленом. Причем герцогиня Кембриджская вновь отдала дань любви к бюджетным брендам. Икона стиля красуется перед глазами зрителей в твидовом жакете от Zara. Дополнили образ тонкая золотая цепочка с подвеской, макияж в приглушенных оттенках и укладка с вытянутыми и идеально уложенными прядями.

К слову, зеленый - любимый цвет Кейт, и он преобладает в ее гардеробе. Многие фанаты вновь отметили, что Кейт невероятно к лицу изумрудно-зеленый оттенок.

Кейт в новом ролике (видео: instagram.com/kensingtonroyal)

Принц Уильям надел голубую рубашку, а также темно-зеленый джемпер. В видео он сказал поздравления на гэльском языке, а его жена продолжила на английском. Выглядели супруги, как всегда, гармонично и стильно.

Напомним, ранее Кейт Миддлтон вышла в свет в ярко-розовом пальто, покорив своим весенним образом весь мир.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Кейт МиддлтонстильтрендмодаПринц Уильям
Читайте также
Стильная мамочка: Эмили Ратаковски отправилась на прогулку в укороченной куртке и модной шапке
Целлюлит - не недостаток: Эшли Грэм восхитила сеть красотой реального тела на фото без обработки
Прогноз погоды