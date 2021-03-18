Смарагдова королева: Кейт Міддлтон в яскравому піджаку бюджетного бренда підкорила мережу

Кейт Міддлтон, як і її чоловік принц Уільям для відеоконференції вибрали вбрання у святковому відтінку - зеленому. Причому герцогиня Кембриджська знову віддала данину любові до бюджетних брендів. Ікона стилю красується перед очима глядачів у твідовому жакеті від Zara. Доповнили образ тонкий золотий ланцюжок з підвіскою, макіяж в приглушених відтінках і укладка з витягнутими і ідеально укладеним пасмами.

До речі, зелений - улюблений колір Кейт, і він переважає в її гардеробі. Багато фанатів знову зазначили, що Кейт неймовірно до лиця смарагдово-зелений відтінок.

Кейт в новому ролику (відео: instagram.com/kensingtonroyal)

Принц Уільям одягнув блакитну сорочку, а також темно-зелений джемпер. У відео він сказав привітання гельською мовою, а його дружина продовжила англійською. Виглядало подружжя, як завжди, гармонійно і стильно.