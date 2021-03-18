RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Смарагдова королева: Кейт Міддлтон в яскравому піджаку бюджетного бренда підкорила мережу

Автор: Lite

Кейт Міддлтон взяла участь у святкуванні Дня святого Патріка, який відзначався вчора, 17-го березня. Оскільки традиційні костюмовані гуляння були скасовані через пандемію, герцогиня вийшла на відеозв'язок, щоб привітати усіх від імені королівської сім'ї.

Кілька годин тому на офіційній сторінці в мережі Instagram з'явилося відео з цього заходу.

Кейт Міддлтон, як і її чоловік принц Уільям для відеоконференції вибрали вбрання у святковому відтінку - зеленому. Причому герцогиня Кембриджська знову віддала данину любові до бюджетних брендів. Ікона стилю красується перед очима глядачів у твідовому жакеті від Zara. Доповнили образ тонкий золотий ланцюжок з підвіскою, макіяж в приглушених відтінках і укладка з витягнутими і ідеально укладеним пасмами.

До речі, зелений - улюблений колір Кейт, і він переважає в її гардеробі. Багато фанатів знову зазначили, що Кейт неймовірно до лиця смарагдово-зелений відтінок.

Кейт в новому ролику (відео: instagram.com/kensingtonroyal)

Принц Уільям одягнув блакитну сорочку, а також темно-зелений джемпер. У відео він сказав привітання гельською мовою, а його дружина продовжила англійською. Виглядало подружжя, як завжди, гармонійно і стильно.

Нагадаємо, раніше Кейт Міддлтон вийшла в світ у яскраво-рожевому пальто, підкоривши своїм весняним луком весь світ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Кейт МіддлтонстильтрендмодаПринц Вільям
Читайте також
Стильна мамуся: Емілі Емілі Ратаковскі вирушила на прогулянку в укороченій куртці і модній шапці
Целюліт - не недолік: Ешлі Грем захопила мережу красою реального тіла на фото без обробки
Прогноз погоди