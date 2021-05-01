Какая модель устарела, а какая - хитяра: Андре Тан показал самые модные юбки лета 2021

Не все юбки, которые остались в шкафу с прошлых сезонов, по-прежнему будут актуальными летом 2021.

Об этом в своем Instagram рассказал украинский дизайнер Андре Тан.

Андре дал подробную инструкцию, как выбрать юбку на лето, подчеркнув, что есть модели базовые, которые будут в моде всегда, а есть - просто-напросто устаревшие, их нужно, не жалея, выбросить из шкафа.

"Какую юбку выбрать? Устарело, база и хитяра!", - написал Андре и показал, что есть что.

Юбка миди

Юбка джинсовая

Кожаная юбка

Джинсовая мини-юбка

Плиссированная юбка

Выбирайте хитяру или базовую юбку (фото: https://www.instagram.com/andre_tan_official)