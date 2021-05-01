ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Какая модель устарела, а какая - хитяра: Андре Тан показал самые модные юбки лета 2021

Новина українською → Суббота 01 мая 2021 17:37
Какая модель устарела, а какая - хитяра: Андре Тан показал самые модные юбки лета 2021 Андре Тан на страже стиля (фото: https://www.instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Татьяна Турчаникова

Не все юбки, которые остались в шкафу с прошлых сезонов, по-прежнему будут актуальными летом 2021.

Об этом в своем Instagram рассказал украинский дизайнер Андре Тан.

Андре дал подробную инструкцию, как выбрать юбку на лето, подчеркнув, что есть модели базовые, которые будут в моде всегда, а есть - просто-напросто устаревшие, их нужно, не жалея, выбросить из шкафа.

"Какую юбку выбрать? Устарело, база и хитяра!", - написал Андре и показал, что есть что.

Юбка миди

Какая модель устарела, а какая - хитяра: Андре Тан показал самые модные юбки лета 2021

Юбка джинсовая

Какая модель устарела, а какая - хитяра: Андре Тан показал самые модные юбки лета 2021

Кожаная юбка

Какая модель устарела, а какая - хитяра: Андре Тан показал самые модные юбки лета 2021

Джинсовая мини-юбка

Какая модель устарела, а какая - хитяра: Андре Тан показал самые модные юбки лета 2021

Плиссированная юбка

Какая модель устарела, а какая - хитяра: Андре Тан показал самые модные юбки лета 2021

Выбирайте хитяру или базовую юбку (фото: https://www.instagram.com/andre_tan_official)

Смотрите также, какие джинсы покупать на лето 2021. Слоучи, колор бок и варенки.

Тельняшка и бабушкина кофта: стилист рассказала, какой топ выбрать на лето 2021.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Мода стилист
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Пасха 2021: расписание служб в украинских храмах, как святить паски
Пасха 2021: расписание служб в украинских храмах, как святить паски