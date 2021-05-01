Яка модель застаріла, а яка - хітяра: Андре Тан показав наймодніші спідниці літа 2021
Не всі спідниці, які залишилися в шафі з минулих сезонів, як і раніше будуть актуальними влітку 2021.
Про це у своєму Instagram розповів український дизайнер Андре Тан.
Андре дав докладну інструкцію, як вибрати спідницю на літо, підкресливши, що є моделі базові, які будуть в моді завжди, а є - просто-напросто застарілі, їх потрібно, не шкодуючи, викинути з шафи.
"Яку спідницю вибрати? Застаріло, база і хітяра!",- написав Андре і показав, що є що.
Спідниця міді
Спідниця джинсова
Шкіряна спідниця
Джинсова міні-спідниця
Пліссе-спідниця
Вибирайте хітяру або базову спідницю (фото: https://www.instagram.com/andre_tan_official)
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