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Какие платья мы будем носить в 2022 году: 8 главных трендов

Автор: Марина Настевич

Каждая женщина стремится подчеркнуть свою женственность и утонченность при помощи столь потрясающего элемента гардероба, как платье. Неплохо иметь в своем гардеробе несколько красивых платьев как для вечерних образов, так и для повседневных луков.

Стилист Ксения Господинова показала в Instagram главные тренды и модные платья, которые мы будем носить в 2022 году.

Главные тренды платьев 2022:

Платье по фигуре — может выступать как базовое, если нейтральный цвет, с его помощью можно создавать много интересных луков. Сочетать с ботфортами , сапогами-трубами, ботинками на грубой подошве.



Длина макси — они могут быть и трикотажные, и атласные, и даже в пайетках. Сочетать можно с грубыми ботинками или на толстом устойчивом ходу.



Светлые тона — я не буду переставать говорить о том, что зима, это не повод отложить все светлые оттенки до потепления, они добавляют свежести в образ.

Яркие цвета и животный дизайн — один из самых активных трендов сезона. Для того, чтоб "успокоить" яркий лук, можно добрать жакет в спокойных тонах.



Асимметрия — может проявлять в виде неровного подола, запАха, необычной отделки или одного рукава.



Кожаные платья — в холодное время особенно актуальны изделия из кожи, они удобны при носке и тёплые.



Необычные вырезы — яркий тренд этой зимы, учитывайте особенность своей фигуры, чтобы вырез не сыграл с вами злую шутку.



Пайетки и перья — к Новому году особенно актуальны.

Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Напомним, ранее стилист назвала топ-6 правил минимализма в гардеробе.

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Модные тренды