Які сукні ми будемо носити в 2022 році: 8 головних трендів

Головні тренди суконь 2022:

Сукня по фігурі - може виступати як базова, якщо нейтральний колір, з його допомогою можна створювати багато цікавих луків. Поєднувати з ботфортами , чобітьми-трубами, черевиками на грубій підошві.





Довжина максі - вони можуть бути і трикотажні, і атласні, і навіть в паєтках. Поєднувати можна з грубими черевиками або на товстому стійкому ходу.



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Світлі тони - я не буду переставати говорити про те, що зима, це не привід відкласти всі світлі відтінки до потепління, вони додають свіжості в образ.

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Яскраві кольори і тваринний дизайн - один з найактивніших трендів сезону. Для того, щоб "заспокоїти" яскравий лук, можна добрати жакет в спокійних тонах.



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Асиметрія - може проявляти у вигляді нерівного подолу, запаху, незвичайної обробки або одного рукава.



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Шкіряні сукні - у холодну пору особливо актуальні вироби зі шкіри, вони зручні при носінні і теплі.



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Незвичайні вирізи - яскравий тренд цієї зими, враховуйте особливість своєї фігури, щоб виріз не зіграв з вами злий жарт.





Паєтки і пір'я - до Нового року особливо актуальні.

Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)